«Бизнес-план»: сыграть в казино (Криминал от 29 марта)

Житель Визинги заключил соцконтракт на покупку станка, но потратил деньги на другие цели.

44-летний местный предприниматель заключил с региональным центром социальной защиты населения соглашение на получение финансовой помощи для приобретения деревообрабатывающего станка для пилорамы. Предоставив необходимый бизнес-план, мужчина получил в качестве поддержки 350 тысяч рублей, однако потратил их на собственные нужды, в том числе на игру в онлайн-казино. Сейчас горе-предприниматель находится под подпиской о невыезде.

Экс-директор угодил за решетку

Бывший руководитель Дирекции по содержанию казенного имущества Коми взят под стражу в зале суда.

В 2017 году Е. Варфоломеев разрешил коммерческой организации – подрядчику учреждения длительное время на безвозмездной основе располагаться в помещениях Дирекции общей площадью 100 кв. м. Организация не платила аренду и не оплачивала коммунальные платежи, в результате чего ущерб бюджету составил 1,7 млн рублей. За лояльное отношение руководитель госучреждения получил от директора подрядной организации взятку в размере 910 тыс. рублей. Суд, состоявшийся 28 марта, назначил ему наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 910 тыс. рублей. Кроме того, у него конфискована денежная сумма, полученная им в качестве взятки.

«Вам оставлено сообщение…»

Воркутинцу пришлось отвечать за голосовые сообщения родственникам.

Поссорившись с родственниками, мужчина направил по WhatsApp на номер бывшей жены брата семь, а на номер своего брата – восемь голосовых сообщений. В них он использовал высказывания оскорбительного содержания и нецензурные слова. Родственники обратились в полицию за защитой чести и достоинства. Несмотря на то, что брат признал свою вину и раскаялся, суд назначил ему штраф в размере трех тысяч рублей за каждое правонарушение.

Выстрел в голову

В столице Коми застрелили 25-летнего парня.

Тело молодого человека с огнестрельным ранением головы обнаружено в квартире дома по ул. Тентюковской. По подозрению в убийстве задержан 20-летний житель Томской области. По данным новосибирских СМИ, студент третьего курса Сибирского государственного медицинского университета Павел познакомился с сыктывкарцем в соцсетях. 26 марта сибиряк приехал в Сыктывкар, где и произошла трагедия.

А сколько всего наркоманов?

По данным Минздрава, в 2023 году на учете состояло 888 наркозависимых.

Из них в возрасте 18-19 лет – 15 человек, 20-39 лет – 614 человек, 40-59 лет – 253. И еще шестеро – в возрасте 60+. Последняя группа самая малочисленная, потому что наркоманы старше 60-ти считаются «долгожителями». Причем речь идет только о гражданах, состоящих на профилактическом учете. На самом деле людей, страдающих наркоманией, в Коми гораздо больше.