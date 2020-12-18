Уже почти 15 лет республика расплачивается за ОАО «Сыктывкарский Водоканал» по кредиту от Европейского банка реконструкции и развития, выданному на реализацию проекта по развитию систем водоснабжения и водоотведения в Сыктывкаре. На данный момент сумма долга составляет 6,4 млн рублей.

Долги остались, а о сути проекта уже мало кто помнит. История о том, как мы брали кредит у иностранцев и как им распорядились, во многом поучительная.

Чистый продукт

В 2004 году по приглашению Министерства иностранных дел Финляндии группа журналистов из Коми знакомилась с тамошними предприятиями.

Учитывая, из какого российского региона мы приехали, нам организовали экскурсии в Союз лесопромышленников, на одно из целлюлозно-бумажных предприятий. А кроме того (что было весьма неожиданно), на городской водоканал Хельсинки. На наш вопрос, почему именно нас решили познакомить с очистными сооружениями, нам ответили, что Европейский банк реконструкции и развития одобрил выделение кредита в размере 15 миллионов евро для приведения горводоканала в Сыктывкаре в должное состояние.

Водоочистные сооружения в Хельсинки произвели на нас сильное впечатление. Они расположены под землей. Причем не просто под землей, а достаточно глубоко, и до них можно добраться лишь на автотранспорте. То есть финны построили не только сооружения по очистке и приему воды из расположенных в радиусе тысячи километров озер и болот, но и подземную сеть автодорог, прорубленных в скальной породе.

Мы поинтересовались: насколько чистым получается продукт, можно ли его по стандартам сопоставить с той же бутилированной водой? Нам главный инженер предприятия даже с некоторой обидой в голосе ответил, что ни с какой водой, которая продается в стеклянных и пластмассовых бутылках, их вода сравниваться не может. Она гораздо лучше, поскольку не соприкасается ни с пластмассой, ни с какими-либо химическими веществами, которые используются при изготовлении тары. Поэтому жители Хельсинки имеют возможность безбоязненно пить воду из-под крана. Чтобы приготовить питательные смеси малышам, вода также может применяться без термической обработки.

Прибыльная вода

Водоканал в Хельсинки является муниципальной собственностью. Это прибыльное предприятие, так как жители столицы платят за воду приличные деньги. Но никто особо не возмущается: все понимают, что за качество надо раскошелиться. Второй источник доходов – продажа воды соседним муниципалитетам, а также ее экспорт. В страны Ближнего Востока вода вывозится в танкерах. Нам назвали сумму дохода от воды, которая сопоставима с нынешним бюджетом Коми.

Наши новые финские знакомые нас заверили, что через несколько лет в квартирах сыктывкарцев будет такая же чистая вода, как в Хельсинки. Более того, иностранцы доказывали, что по-иному и не может быть, так как Сыктывкар имеет огромные преимущества перед Хельсинки – не надо вырубать скальные породы и брать воду из болот. То есть тут никаких вариантов – быть в столице Коми воде европейского качества! Этот момент как раз и смущал больше всего, не знают финны, как в России бизнес устроен.

Тут был Медведев…

Поначалу вроде все шло гладко. Посетившему в 2010 году Сыктывкар президенту Дмитрию Медведеву в том числе показали и местный водоканал. Чем не пример эффективного межгосударственного сотрудничества? Иностранцы дали деньги, а мы вот вам демонстрируем и результат. Все выглядело красиво, но до поры до времени.

После отъезда высокого гостя стало потихоньку выясняться, что кредит разворовывался и непосредственное участие в этом деле принимал Николай Курсаков, который являлся директором «Сыктывкарского горводоканала», а потом пересел в кресло председателя столичного горсовета. Депутаты его всячески выгораживали, но в итоге он получил реальный срок за финансовые злоупотребления.

Это еще один пример бизнеса «по-коми»: деньги были попросту разбазарены и украдены, а Сыктывкар так и не получил «европейскую» воду.

Для справки

По данным Роспотребнадзора в Коми, Сыктывкар относится к территориям риска по содержанию микроорганизмов в питьевой воде. Ежегодно в Коми употребляют не отвечающую гигиеническим нормативам питьевую воду из-под крана (централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения) более 500 тысяч человек.

Сергей МОРОХИН.