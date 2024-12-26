Бизнесмен покусился на взятку (Криминал от 27 декабря)

Предпринимателя из Москвы будут судить в Коми.

Обвиняемый обратился к юристу за оказанием услуг по защите в суде интересов себя в качестве юридического лица. Мужчина предложил юристу стать посредником в передаче взятки в особо крупном размере должностному лицу суда за вынесение решения в свою пользу. Ситуация попала в поле зрения правоохранителей, дальнейшие события проходили под их контролем. После передачи первой части взятки фигурант был задержан. Возбуждено уголовное дело.

Роковой удар ножом

42-летняя нетрезвая сыктывкарка ударила ножом в живот 61-летнего сожителя.

Женщина сразу же вызвала скорую помощь, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший вскоре скончался от потери крови. Суд учел явку с повинной, наличие у подсудимой пятерых несовершеннолетних детей и приговорил ее к 6 годам лишения свободы.

Очень азартная женщина

Сыктывкарка присвоила служебные деньги, чтобы сыграть в интернете на электронной псевдобирже.

В полицию поступило заявление руководителя некоммерческой организации, который сообщил, что одна из сотрудниц сняла с расчетного счета 2,5 млн рублей. 59-летняя женщина, используя свое служебное положение, решила воспользоваться деньгами организации для игры на псевдобирже. В общей сложности мошенники обогатились за ее счет на 5,6 млн рублей, из которых 2,5 млн рублей – это были служебные деньги.

Воркутинский ужастик

42-летний воркутинец пытался убить своего знакомого с помощью ручной пилы.

Это произошло в доме по ул. Привокзальной. К счастью, сосед вовремя выскочил на лестничную площадку, где увидел раненого мужчину и вызвал «скорую».

Золото – по чужой карте

37-летний житель столицы Коми совершил несколько покупок в ювелирном магазине, расплачиваясь корпоративной банковской картой, оформленной на заместителя гендиректора компании, где он работал.

Ущерб предприятию составил 418 тыс. рублей. Теперь, по решению суда, он должен вернуть деньги и выплатить штраф в размере 70 тыс. рублей в доход государства.

Избил и угрожал пистолетом

В Призузье состоялась «разборка» между пассажиром Mercedes-Benz и водителем Kia Rio.

Ночью возле сельского клуба в деревне Тарасовская на обочине дороги остановились две иномарки. Нетрезвый 25-летний пассажир «Мерседеса» решил разобраться с водителем другой машины, который, по его мнению, передвигался по трассе на высокой скорости и нарушал правила дорожного движения. Когда водитель Kia вышел навстречу, житель Спаспоруба без разговоров несколько раз ударил оппонента по лицу, а когда тот упал на землю, стал бить его ногами по голове. Для большей «убедительности» нападавший достал из кармана сигнальный пистолет и пригрозил, что убьет «нарушителя». Состоявшийся недавно суд назначил хулигану наказание в виде полутора лет принудительных работ.