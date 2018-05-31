Бизнесмен заподозрил, что у него хотят отобрать «лакомый кусок»

Предприниматель Владимир Тимашков десять лет назад получил в аренду земельный участок на территории бывшего Сыктывкарского механического завода, где установил ангар, который впоследствии стал его базой. Здесь располагались станки, хранились материалы, малая техника, оборудование.

Для развития производства (Тимашков занимался строительством) он приобрел более мощную технику, для которой в 2014 году попросил у администрации дополнительную территорию — уже для обслуживания склада-ангара. Да и большегрузные машины (фуры), приезжавшие для разгрузки, просто не помещались на участке, на котором стоял ангар. Полученные в аренду участки были законным образом оформлены, на руках у предпринимателя имеются договоры.

Более того, в том же 2014 году строитель ходатайствовал об объединении обоих участков, на что также получил согласие мэрии. Все прошедшие годы предприниматель исправно платил налоги. Он считал, что проблем с землей у него нет. И зря.

Ваше время истекло

Дело в том, что договор с администрацией был заключен на 10 лет, и в апреле наступившего года срок аренды истек. Как законопослушный гражданин, Владимир Тимашков загодя подал заявку на продление аренды. И получил неприятное известие о том, что «администрация МО ГО «Сыктывкар» отказывает ему в предоставлении земельного участка». В ответе говорится, что «оформить право на земельный участок имеют собственники зданий и сооружений, расположенных на таких земельных участках». А на запрашиваемом участке какие-либо объекты недвижимого имущества, зарегистрированные на ваше имя, отсутствуют».

Ошарашенный строитель обратился за разъяснениями и узнал, что все дело в административном регламенте, на который ссылаются чиновники. Этот документ называется «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности МО ГО «Сыктывкар», и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов». Знающие люди пояснили: все дело в последних словах названия регламента. Участок, на который истек договор аренды, теперь будет выставлен на аукцион и обойдется ему в большие деньги, поскольку цену при желании и небольшой подготовке можно взвинтить в несколько раз. А если денег у него не хватит, участок купят другие.

Сам себе покупатель

За 10 прошедших лет участок, где находится «хозяйство» Тимашкова, был забетонирован, к нему подведены дороги, сети. Теперь эта территория в центре Сыктывкара имеет совсем другую цену. И Тимашкову фактически придется выкупать эту площадку у самого себя, причем за большие деньги. Предприниматель заподозрил — у него просто «отжимают» участок.

Но больше всего Тимашкова насторожила фраза из ответа чиновников о том, что на «испрашиваемом участке отсутствуют объекты, зарегистрированные на его имя». Получается, в администрации либо не знают, что тут много лет стоит капитальное строение, либо там затеяли какие-то игры со сменой хозяина территории. И он обратился в Кадастровую палату, откуда вскоре пришел ответ за подписью заместителя директора О. Гараевой. В нем указывалось, что земельные участки стоят на кадастровом учете. В частности, склад-ангар имеет кадастровый номер.

Не по-путински получается…

Теперь предприниматель намерен обратиться в суд с иском к администрации, он уже собрал кучу бумаг, заключил договор с юридической конторой. Тимашков верит, что суд восстановит справедливость. А еще он надеется, что чиновники вспомнят слова президента страны о поддержке предпринимательства: «Малый бизнес без всякого сомнения должен получать всю имеющуюся поддержку, и эти инструменты поддержки надо совершенствовать».

Корреспондент «Трибуны» обратился в администрацию Сыктывкара с просьбой пояснить ситуацию. Заместитель начальника управления архитектуры, городского строительства и землепользования Галина Уляшкина в беседе пояснила, что земельные вопросы очень сложны и потому для их решения требуется поднимать много документов, работать с архивами. Вполне возможно, что в них вкралась какая-то неточность. В данном случае предпринимателю проще всего не обращаться в суд, а прийти с имеющимися документами в управление.

Анатолий ПОЛЬКИН.