Бизнесмены и горожане: конфликт интересов

Сыктывкарский городской суд приступил к рассмотрению иска группы жителей микрорайона «Орбита», выступающих против застройки пустыря возле супермаркета «Пятерочка» на перекрестке улиц Петрозаводская и Тентюковская.

Этот пустырь многие годы служил местом отдыха жителей, здесь традиционно устанавливалась Новогодняя елка, а летом устраивались аттракционы для детей. В сущности, это единственное свободное место для подобных мероприятий, все другие территории в Орбите давно застроены.

Однако оказалось, что компания ООО «Ассорти плюс», арендующая этот участок, начала на нем строительство платной автостоянки. А информация о том, что автостоянка является лишь частью бизнес-проекта строительства многоэтажного жилого комплекса, вызвала настоящую бурю протеста. В результате образовалась группа горожан, выступающая против застройки, возглавил которую Станислав Штралер.

Да будет парк!

Группа собрала все необходимые документы, был разработан проект парка-сквера, который общественники направили в администрацию города. За создание парка высказались практически все жители микрорайона, было собрано свыше 1700 подписей.

Идею создания площадки отдыха и досуга на месте пустыря поддержал и глава республики Сергей Гапликов, который обсудил эту тему с мэром Сыктывкара Валерием Козловым. Губернатор предложил городским чиновникам проработать вопрос по предоставлению арендаторам другой площадки.

Однако вопрос оказался не столь простым. Еще в апреле прошлого года состоялись общественные слушания, где горожане большинством голосов рекомендовали администрации перевести землю пустыря из зоны застройки в парковую. А в начале мая 2017 года мэрия города предложила компании ООО «Ассорти плюс» расторгнуть договор, сославшись на общественное мнение. Однако сделать это бизнесмены отказались. И администрация направила в суд соответствующий иск.

Суд да дело

В конце минувшего лета Совет города принял решение отложить перевод земель из зоны под жилую застройку в число земель под рекреационные зоны до оглашения решения суда. Тогда 1 октября жители микрорайона устроили митинг против точечной застройки. Резолюция митинга оказалась чуть ли не революционной: граждане предлагали вынести вопрос перевода спорного участка из статуса Ж1 в Р5 на ближайшее заседание Совета города, а кроме того — провести аудит зеленых и спортивных зон города, остановить точечную застройку и т.д.

Но на октябрьском заседании депутаты вновь отклонили перевод участка из зоны Ж1 в зону Р5, сославшись на то, что дело о спорном участке рассматривается в суде арбитражном. А 30 октября Арбитражный суд отказал в просьбе администрации о расторжении договора аренды спорного участка. Представители мэрии подали апелляцию.

Новые обстоятельства

Январское заседание суда федерального состоялось по иску горожан, требующих признать сделку от 13 марта 2015 года о продлении аренды спорного участка недействительной. Как заявил Станислав Штралер, сделка должна быть признана незаконной, поскольку торги по данному вопросу не проводились, что требуется в обязательном порядке по новому законодательству.

Станислав Васильевич пояснил «Трибуне», что вопрос можно было решить давным-давно. Разрешение на строительство объекта на спорном участке впервые было выдано около 15 лет назад, однако ничего на пустыре не строилось. Все эти годы общественники обращались к тогдашнему руководству города по вопросу благоустройства территории Орбиты, в том числе и пустыря. И все время следовал отказ на том основании, что данная земля находится в аренде.

Но оказалось, что последний договор аренды между администрацией города и ООО «Ассорти» должен был проводиться через аукцион, чего сделано не было. А потому договор аренды должен быть расторгнут. И тогда участок может быть переведен в другую зону. Проще говоря, на спорной территории может быть разбит парк.

Станислав Штралер пояснил, что группа общественников обратилась с исками как в Федеральный, так и в Арбитражный суды. Он уверен, что победа будет за жителями Орбиты. Новое заседание суда назначено на 15 февраля.

Анатолий ПОЛЬКИН.