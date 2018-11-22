Благодаря врачам у девочки появилась ушная раковина

Семилетней ухтинке Кире Наумовой сделали операцию, в ходе которой у девочки появилось первое ушко.



Кира родилась без ушных раковин. Редкая патология могла полностью лишить ребенка слуха, если бы не операция, которую сделали американские врачи в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Деньги на операцию (170 тысяч долларов), как водится, собирали всем миром — у родителей таких денег не было.

Наумовым удалось побывать на консультации у американских специалистов института заболеваний уха «Global Hearing». Осмотрев Киру и изучив результаты компьютерной томографии, отохирург сделал заключение о том, что слух Киры можно восстановить, проведя две комбинированные операции.

Первая операция длилась семь часов, и девочка стойко ее перенесла. Мама Киры — Елена — делилась подробностями в группе поддержки дочки в социальных сетях.

В ходе операции доктора сформировали слуховой канал, барабанную перепонку, устранили недоразвитие слуховых косточек путем установления титанового протеза, а также сформировали ушную раковину из материала Medpor. Анестезиолог признался родителям девочки, что за десять лет его работы Кира — самый идеальный пациент: не плакала, слушалась и тихонько вышла из наркоза.

«Пока ухо девочки опухшее, с синяками, но Кира очень рада ему, — рассказывает мама. — Наша девочка с нетерпением ждала момента, чтобы увидеть его. Конечно, оно ей очень понравилось! Время от времени она подходит к зеркалу и любуется им. Несмотря на все трудности, мечта нашей девочки сбылась! А нам теперь придется ночами дежурить возле дочки, чтобы она не легла на ухо. И такие дежурства продлятся 4 месяца».

Елена Наумова рассказала также, что они с дочкой живут в доме русскоязычной семьи. Помимо них в доме проживают еще две семьи из России, чьи детки также недавно были прооперированы в клинике. Дети вместе играют, гуляют во дворе и развлекают друг друга. Родители ласково называют их «наши ушастики». После финальной консультации первоклассница Кира с мамой вернутся домой в Ухту.

Операция по формированию второго уха назначена на конец августа 2019 года.

Лиля Вовк.