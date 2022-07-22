Блеск медалей (Блиц от 22 июля)

В этом году из школ республики выпустились 486 медалистов.

Такие данные озвучила глава Минобрнауки Коми Наталья Якимова. 305 человек получили золотые, 181 серебряные медали. Кроме того, 23 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов. Больше всего стобалльников в Сыктывкаре, а среди образовательных учреждений – в Физмат лицее. В скором времени выпускники-рекордсмены получат денежную премию в 50 тысяч рублей.

В Коми растет смертность

За прошедший год в регионе скончался 1381 человек.

По данным Комистата, в расчете на 1000 населения уровень смертности в республике в минувшем году возрос на 20%, составив 16,2%. Более четверти умерших находились в трудоспособном возрасте, большинство из них — мужчины. Основными причинами смерти населения остаются заболевания органов кровообращения, новообразования и несчастные случаи. Кроме того, значительную долю в общей структуре смертности занял COVID-19 (18,5%).

Погиб еще один земляк

Даниил Базатин получил смертельное ранение при исполнении воинского долга в ходе СВО на территории Украины.

Даниил Романович родом из поселка Диасеръя Усть-Куломского района. После завершения учебы в СГУ был призван на службу в армию. Проходил военную службу по контракту механиком-водителем танкового взвода. Церемония прощания с воином состоялась 21 июля в Свято-Стефановском кафедральном соборе Сыктывкара.

В Ухте появится планетарий

Открыть его планируют в этом году ко Дню города в Центре творчества им. Генриха Карчевского.

Проект реализуется при поддержке главы Коми, средства в размере 15 млн рублей выделены госкорпорациями «Роскосмос» и «Росатом». Работы ведутся в срок. На следующей неделе московские специалисты начнут установку оборудования. Напомним, что планетарий в Ухте был. Он работал с 1973 по 2000 годы.

Дом для беспризорных

В Усинске на грант ЛУКОЙЛа обустроили приют для собак.

На средства гранта удалось реализовать проект «Дом для друга» и модернизировать существующий приют-передержку. Новые вольеры позволят организовать размещение собак более эффективно. Само здание приюта ранее также было предоставлено городу нефтяной компанией. Оно расположено в черте города, что удобно для работы волонтеров.

С картошкой не пропадем

Посадки картофеля в Коми увеличились почти в два раза.

По данным Комистата, посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2022 г. в сельхозорганизациях по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 2% за счет сокращения площади под кормовые культуры (на 2%), которые преобладали в структуре посевов. Зато посадки овощей открытого грунта выросли в шесть раз.

Пенсии вновь подрастут

С 1 августа несколько категорий пенсионеров получат прибавку в 314 рублей.

Выплаты увеличатся работающим пенсионерам, у которых на лицевом счете в ПФР формируются дополнительные баллы за счет отчисления страховых взносов. Таких на сегодня – более семи миллионов человек. Кроме того, с 1 августа увеличат размер страховой пенсии гражданам, достигшим 80-летнего возраста или ставшим инвалидами первой группы, сообщает ПФР.

Ловись, лосось!

15 июля в Усть-Цильме стартовала лососевая путина. Она продлится до закрытия навигации.

Всего в этом году в бассейне реки Печора запланировано добыть не менее 200 тонн рыбы, из которых 2,2 тонны приходится на семгу, 6,5 тонны – на омуля и чира, 7 тонн – на пелядь, 10 тонн – на сига и более 30 тонн – на ряпушку. Всего получено разрешений на вылов более 56 тонн ценных видов рыб и 144 тонн частиковых видов рыб. Промысловый сезон был открыт весной, общий объем выловленной рыбы в Коми за два месяца составил 22 тонны рыбы, 95% из которой – частиковые виды, такие как щука, окунь, плотва и язь.

«Липовый» проект

Проектировщики из Кирова использовали фальшивые документы.

Проект моста через Лемью оказался «пустышкой», что привело к значительным убыткам. Суд установил, что все геологические изыскания проводились только на бумаге, и обязал Кировский проектный институт выплатить Управлению автомобильных дорог Коми 41 млн рублей. В Минстрое Коми сегодня уже готов новый проектный план. Мост будет длиннее на один пролет. Проводится аукцион по определению подрядчика. Переправа через Лемью будет готова через два года, подытожили в министерстве.

Опасные отходы

Воркутинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту обнаружения свалки люминесцентных ламп.

Свалка была обнаружена на земельном участке, прилегающем к автодороге в сторону ЦВК Воркутинской ТЭЦ. Неустановленным лицом там было складировано свыше 100 отработанных ламп, большая часть из которых оказалась разбитой. Напомним, что ртутьсодержащие лампы относятся к отходам I класса опасности, то есть к чрезвычайно опасным отходам, складирование которых в неустановленных местах может причинить вред природе и человеку. Отходы переданы на утилизацию в спецорганизацию.

Лом привел на скамью

Владельца пункта приема лома уличили в незаконном бизнесе.

53-летний воркутинский предприниматель более двух лет без лицензии заготавливал, хранил, перерабатывал и отправлял на реализацию лом черных и цветных металлов. По версии правоохранителей, мужчина нелегально заработал почти 40 млн рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления «незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».

Мерзлота уже не вечна

Минприроды предупредило об активном таянии вечной мерзлоты в Коми.

Минприроды и Роснедра ожидают высокую активность криогенных процессов в Республике Коми и Ямало-Ненецком автономном округе. Информация об этом опубликована в докладе «Прогноз развития экзогенных геологических процессов по территории РФ в 2022 году». К категории риска отнесены Воркута, инфраструктура месторождений Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции Печорского угольного бассейна, а также полотно северного перегона Северной железной дороги.