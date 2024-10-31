«Боднул» головой полицейского (Криминал от 1 ноября)

Семейный дебошир отправится в колонию за атаку на стража порядка.

В одной сыктывкарской семье разгорелся конфликт. Дежурный патруль приехал на место по вызову супруги, которая рассказала, что мужчина пьян и она переживает за безопасность детей. Когда дебошира решили доставить в отдел для разбирательства, тот умышленно ударил головой в лицо полицейского. С учетом рецидива и неотбытой части наказания по предыдущему приговору суд назначил ему наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы.

Нож в спину матери

Жительница Усть-Цильмы задержана по подозрению в убийстве.

Между 59-летней женщиной и ее 83-летней матерью-инвалидом произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого дочь избила родственницу и нанесла ей не менее трех ударов ножом «в область задней поверхности грудной клетки и живота». От полученных ран пострадавшая скончалась на месте. Подозреваемая задержана и заключена под стражу.

Подарил девушке… ВИЧ

Пара состояла в отношениях три года. Девушка жаловалась своему партнеру, что стала плохо себя чувствовать, у нее была слабость, ухудшилось зрение, поднималась температура. Однако мужчина на это ей ничего не ответил…

Однажды, увидев выездной автобус «СПИД Центр» около ТРЦ «Рублик», она решила сдать кровь и провериться на ВИЧ-инфекцию. Тест оказался положительным. Между тем в суде мужчина утверждал, что девушка якобы знала о его заболевании, но не настаивала на защищенных контактах. Приговором Сыктывкарского суда он признан виновным и приговорен к двум годам лишения свободы. Верховным судом Коми приговор горсуда оставлен без изменения.

Уж слишком доверчивы

За неделю мошенники обманули 51 жителя Коми.

В 40 случаях граждане знали о существующих схемах обмана, но не сумели им противостоять. Ущерб в общей сумме превысил 37 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Коми. Большинство жителей региона поверили в легенду о быстром и высоком заработке.

Сорвалась и упала

Беременная сыктывкарка попала в реанимацию после падения с высоты.

Это случилось на улице Емвальской в Эжве. Молодая женщина на шестом месяце беременности собиралась пойти в бар с подругами, но 24-летний отец будущего ребенка не отпустил ее. Предварительно установлено, что мужчина ушел из дома по делам, заперев квартиру на ключ. Оставшись одна, женщина связала тюль в жгут и предприняла попытку спуститься на улицу с пятого этажа через балкон. Не удержавшись, она сорвалась и упала на землю. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии в Республиканском перинатальном центре.

Семьи бывают разные

Пьяная родительница ударила спящего сына металлической тростью, требуя сходить за спиртным.

Сынок, проснувшись, схватил трость и сам ударил пенсионерку по лицу, причинив ей перелом наружной стенки правой глазницы, стенок гайморовой пазухи и обширный кровоподтек лица. Суд учел все обстоятельства дела и назначил мужчине наказание в виде 3 лет ограничения свободы.