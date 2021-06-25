У наших географических соседей – в Ненецком автономном округе – 20 процентов граждан в среднем имеют ежемесячный доход в размере более 201 тысячи рублей, у каждого пятого доход лишь 21,3 тысячи рублей. Разница в 9,4 раза!

По неравенству доходов, которое выглядит чудовищным, НАО занял среди всех субъектов России второе место, уступив только Ямало-Ненецкому округу с показателем 10,2 раза. Москва ожидаемо заняла третью позицию – в столице разрыв между богатыми и бедными составил 8,7 раза (177,3 тыс. против 20,3 тыс. рублей).

Такие данные приводятся в исследовании международной консалтинговой сети FinExpertiza. Возможно, они мало кого удивляют, но говорят о многом.

Как прожить на 11 тысяч?

В исследовании Коми не называется в числе лидеров и аутсайдеров рейтинга по неравенству доходов, но, судя по данным статистики, мы где-то во второй десятке.

Согласно статистике, за 2020 год 20 процентов работающего населения в Коми имело доход в пределах 11 тыс. 310 рублей. 20 процентов наиболее высоко оплачиваемых – 79 тыс. 479 рублей. Как видим, разница в доходах самых бедных и богатых – больше, чем в шесть раз!

О бедности свидетельствует и другой показатель: 60 процентов жителей Коми в прошлом году имели ежемесячный доход менее 30 тысяч рублей.

Дикий капитализм во всей красе

По данным авторов исследования, субъекты, где средний уровень доходов низкий, напротив, характеризуются небольшим имущественным неравенством. Так, наименьшее расслоение в 2020-м было зафиксировано в Карачаево-Черкесии, где заработки обеспеченных и малоимущих отличаются в 5,3 раза (37,1 тыс. против 7 тыс. рублей), Костромской области (5,4 раза – 50,7 тыс. против 9,5 тыс. рублей) и Еврейской автономной области (5,4 раза – 56,2 тыс. против 10,4 тыс. рублей).

Среди регионов с подобным разрывом в доходах граждан также оказались Хакасия, Ингушетия, Кировская область, Крым, Новгородская и Владимирская области.

Как данность надо принять печальный факт: мы живем в условиях дикого капитализма, в котором высоко ценится труд в основном тех, кто обслуживает нефтегазовую трубу (в случае с НАО и ЯНАО) и находится у чиновничьей кормушки (в первых рядах). Все! Остальные – просто скудно оплачиваемые бюджетники и те, кто не смог трудоустроиться возле трубы.

На грани взрыва

Все прекрасно знают, что в банковские долги залезают в первую очередь наиболее бедные граждане. По уровню закредитованности в расчете на одного человека трудоспособного возраста Коми занимает 14 место среди всех субъектов РФ.

В среднем долг на каждого жителя Коми составляет более 161 тысячи рублей (данные на начало 2021 года). Ситуация в социальном плане, прямо скажем, взрывоопасная…

Сергей ПАВЛОВ.