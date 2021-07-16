В середине февраля в соц-сетях появилась публичная страница «Врата Биармии». Информация сообщества, посвященная богам, колдунам, чудовищам и старинным обрядам коми народа, стала быстро набирать популярность. Как и почему появилась идея такой странички, рассказывает одна из ее создательниц Елена Соловьева:

– Коми мифология чрезвычайно интересна и очень богата. У меня есть несколько приятелей, которые, как и я, очень интересуются мифологией коми, это такой своеобразный клуб по интересам. В конце прошлого года мы задумались о том, что близится столетие республики, а люди так мало знают о ее истории и мифах. В итоге мы создали две группы: «Врата Биармии» – про мифологию и различные верования коми народа и «Сокровища Пармы» – про историю Коми края.

Тексты, которые публикуются в этих сообществах, базируются на научных публикациях, например, Института языка, литературы и истории Коми научного центра, но иногда авторы разрабатывают собственную трактовку тех или иных мифов и персонажей, используя работы знаменитого российского фольклориста Владимира Проппа и его последователей.

– Есть представление о том, что ученые сидят в кабинетах и придумывают, как расшифровать тот или иной миф, но на самом деле все не так, – продолжает Елена. – Пропп и другие структуралисты занимались тем, что собирали и сопоставляли накопленные данные – тексты, мифы и сказки, обряды и верования разных народов, археологические находки. На основании этого уже делались выводы о том, что может значить тот или иной сюжет. Имея ключи, мы можем делать выводы. Например, о том, что такой герой пермского звериного стиля, как Хромой бог филин, был связан как с верхним миром (он же летает!), так и с нижним (о чем свидетельствует его хромота и то, что филин – птица ночная).

Вот несколько текстов сообщества «Врата Биармии». Вряд ли можно сказать, что все жители Коми слышали о богине Полозниче или о том, против какого дерева бессильны самые сильные колдуны…

«Васильковая бабушка»

Полознича – это дух-хозяйка ржаного поля. У нее синие, как васильки, глаза. Недаром другое ее имя – Бируллю баб, то есть «Васильковая бабушка». Однако, если к ней присмотреться, можно рассмотреть в скромном духе полей древнее могущественное божество.

Среди ее имен есть также Вуншорика или Луншо-рика от слов «вуншор» или «луншор», что значит «полдень». Она хозяйка временной границы, середины дня, а также хозяйка пространственной границы поля и леса. Границы всегда опасны: они могут дать новые силы и способности, а могут серьезно навредить или даже погубить того, кто их пересекает. В отношении духа, который заведует границей, нужно было быть особенно уважительным.

Полознича имела рога. Рогатые богини распространены во многих местах земли и везде имеют особенное значение, особенно если, как в случае с Полозничей, речь идет о развесистых оленьих рогах. Это яркий признак именно богини-матери. Фольклорист Александра Баркова связывает ветвистые рога с приставленными к голове руками, так как Богиню-мать или богинь, имеющих ее признаки, часто изображали как с ветвистыми рогами, так и с приставленными к голове руками. Руки – это первое, что визуально распознает младенец, за что он цепляется, что как бы вытаскивает его в жизнь.

Полознича обеспечивала богатый урожай и владела водами. Во время цветения ржи запрещалось шуметь, свистеть, а также полоскать белье на реке, так как это могло бы потревожить хозяйку полей. Она была сурова и строго наказывала провинившихся, насылая на них болезни и неурожай.

Электронная энциклопедия «Традиционная культура народов европейского северо-востока России» со ссылкой на художника Василия Кандинского, изучавшего культуру и быт коми в конце XIX века, сообщает: «Взрослым населением Коми края вера в Полозничу была практически утрачена, верили в ее существование только дети. В то же время, по рассказам стариков, в прошлом вера в могущественную силу Полозничи была так велика, что до Ильина дня (начало уборки) никто не смел даже дотронуться до растущей ржи, опасаясь страшного наказания».

Как рубить ветер?

В Коми крае издревле добывали железо и занимались металлургией. Металл настолько ценился, что в его честь давали названия населенным пунктам. Самый известный из них – село Корткерос – районный центр и родина знаменитого могучего колдуна Корт-айки (то есть Железного свекра или Железного предка). С железом связано множество поверий и легенд.

Железо (Корт) и сделанные из него предметы помогали бороться с сильным ветром, который можно было «рубить» топором или косой. Бороться с ветром можно было, повернувшись к нему спиной и кинув через левое плечо нож или топор.

Корт не только разрубает ненужные связи между мирами, он может и соединять. В Нижний мир сказочные герои попадали, закинув железный якорь или спустившись по железному столбу. По представлениям коми-ижемцев, болото, населенное злыми духами, можно перейти, втыкая в кочки ножи и топоры.

Считалось, что вещи, сделанные из железа, могут обладать собственной волей и при неправильном обращении нанести вред человеку. Если вы где-то найдете топор, ножницы или нож, смотрите, в какую сторону направлено острие. Если от вас, то они вам помогут, «прорубят» дорогу куда нужно. В противном же случае «вир кисьтны вермасны», то есть «кровь пролить могут». В этом случае рекомендовалось обойти находку стороной и ни в коем случае не поднимать и не брать с собой найденный предмет.

Душа-дерево

Одним из самых важных деревьев для коми была ольха, которую называли Лов пу (в буквальном переводе – «дерево души»). Считалось, что против Лов пу были бессильны самые могучие тодыси (колдуны или шаманы). Пулей, сделанной из этого дерева, можно было убить колдуна. Есть и несколько пикантная подробность, связанная с Лов пу.

Тодыси имели свойство оживать после смерти и гоняться за сородичами, приводя людей в ужас. Чтобы этого избежать, умершему колдуну в зад забивали ольховый кол – аналог осинового кола в сердце вампиру.

Также Лов пу помогала очиститься от скверны. Бытовала быличка о том, как девушку очищали от пеж (скверны): тодысь бил девушку ольховым прутом, после чего из ее чрева выходили насекомые, ящерицы и прочие твари. Представления о могуществе Лов пу могли возникнуть из-за того, что сок, который выступает на ее срезе, имеет красный цвет и похож на кровь.

Еще больше интересных историй вы найдете здесь: https://vk.com/gatesofbjarma.