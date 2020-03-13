В рамках реформы местного самоуправления в регионе появляются новые образования – муниципальные округа (МО). Самый простой вариант создания такого округа – объединение нескольких поселений.

По сути, речь идет о централизации управления. К примеру, в Печорском районе функционируют Советы депутатов (районный и городской) во главе с председателями, а глава муниципалитета одновременно является и руководителем единой администрации. Такая же система должна прийти и в Троицко-Печорский район.

Об этом в Троицко-Печорском районе заговорили еще в мае прошлого года. Однако конкретной информации о том, как будет происходить процесс объединения поселений с муниципальным районом, до сих пор не было.

В поисках повода

Между тем районная власть начала действовать. Хотя – очень «своеобразно». Первым шагом стало упразднение одного из органов местного самоуправления райцентра – городского поселения «Троицко-Печорск» (их три – Совет, глава, администрация). Начали с главы Сергея Кондрашова, который «конфликтовал» с некоторыми депутатами, что и стало поводом для его отставки. Минувшей осенью его пытались убрать «демократическим способом», однако «оппозиция» не набрала нужного количества голосов.

Зимой возник «снежный коллапс», по сценарию которого группа «недовольных граждан» отправила в прокуратуру требование закрыть администрацию поселения, а главу отправить в отставку как «не справляющегося с обязанностями». В ходе проверок выяснилось, что «группой возмущенных граждан» оказались… специалисты районной администрации, поставившие подписи под текстом, подготовленным одним из них. В итоге эта попытка тоже сорвалась.

А вот следующий «наезд» оказался победным. Это произошло в результате мусорного скандала. Неподготовленная мусорная реформа в Троицко-Печорском районе привела к тому, что район просто «утонул» в отходах, региональный оператор не успевал их вывозить, а внутри района не создали полигона для сбора ТКО. Бывшая поселковая свалка переполнилась, поскольку туда стали валить отходы из других поселений, и ее закрыли. А мусор стали вываливать на окраине Троицо-Печорска, причем на берегу речки, впадающей в Печору.

Попал под раздачу

Глава обратился в правоохранительные органы, регоператора оштрафовали, сброс мусора потребовали запретить. Но группа депутатов на февральской сессии сделала «крайним» именно Кондрашова и вновь потребовала его отставки. Главу поселения обвинили в «неисполнении в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения», «отсутствии возможности конструктивной работы внутри депутатского корпуса и с администрацией района».

Кондрашов обжаловал решение о своей отставке в суде, который встал на его сторону. После этого глава вновь приступил к работе, но считает, что дело этим не закончится – «наезды» продолжатся. Дело в том, что среди «обиженных» депутатов есть те, кому грозит уголовное преследование, и они, по мнению главы, так просто не успокоятся. Но главное, уверен Сергей Владимирович, в том, что за действиями послушных депутатов проглядывается установка на централизацию власти.

Анатолий ПОЛЬКИН.