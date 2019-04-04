В ночь с 30 на 31 марта на станции Шиес произошла первая массовая стычка между охраной строящегося мусорного полигона и экоактивистами.

Об этой маленькой железнодорожной станции в Ленском районе Архангельской области еще недавно мало кто знал. Сегодня слово «Шиес» превратилось в символ сопротивления. Активисты-экологи, которых поддерживает местное население, выступают против планов устроить на здешних болотах мегасвалку для захоронения миллионов тонн московского мусора. В первую очередь от такого соседства пострадают населенные пункты Архангельской области и Республики Коми. Напомним, что от Шиеса до Сыктывкара всего 95 километров.

Скандал вокруг мусорного полигона уже привлек внимание мировой прессы. А вот российские государственные СМИ, обслуживающие интересы чиновников и мусорных олигархов, по-прежнему «молчат в тряпочку».

Страсти накаляются

Уже четвертый месяц общественники несут круглосуточную вахту вокруг будущего полигона, который стерегут охранники частного предприятия.

29 марта на Шиес прибыли участники пресс-тура для журналистов и общественников из России, Швеции и Норвегии. Однако многочисленная охрана, не утруждаясь какими-то объяснениями, не пустила участников тура на территорию, которая официально считается «лесным фондом» (значит, гулять там может любой желающий). А на самой станции в это время прямо на перроне, предназначенном для пассажиров, шла разгрузка бетонных плит. Эта территория также была заблокирована охраной.

В ночь с субботы на воскресенье на Шиес подтянулось до сотни противников обустройства мегапомойки из Архангельской области и Коми. Охрана попыталась кому-то скрутить руки, но ничего не вышло. С криками: «Гнать в сарай!» экоактивисты прорвали цепь обороны и согнали охранников к двери общежития.

«Сарай» — это, конечно, злая ирония. Ведь официально никаких строительных работ на Шиесе не ведется, а значит, как бы не существует и общежития — добротного здания с душевыми, туалетами, кухней. Правоохранители «в упор не видят» ни этого, ни других уже построенных для будущего полигона объектов.

Зачем они закрывают лица?

Еще в феврале охранники ходили в черных масках с прорезями, типа «чулок», чем походили на злых клоунов. Сейчас «чулки» сменили на утепленные черные повязки, закрывающие лица. В народе эту часть униформы уже нарекли «шиесками».

В течение получаса экоактивисты высказали в адрес охранников и тех, кто за ними стоит, много чего нелицеприятного, а ровно в 23 часа разошлись, как того требует законодательство, чтобы не нарушать покой граждан. И хотя это правило на лес не распространяется, но многим активистам рано утром идти на работу. А ведь надо было добираться еще до дома, что также стало теперь делом непростым, ведь мусорщики стараются максимально усложнить доступ к стройке.

Худшие подозрения

Строительство мегаполигона идет полным ходом, несмотря на вопиющие нарушения законодательства, отсутствие разрешительных документов и экологических экспертиз. Это происходит при попустительстве правоохранительных органов.

Власти игнорируют многочисленные обращения активистов-экологов. Поэтому воротилы мусорного бизнеса, чувствуя свою полную безнаказанность, с общественниками не церемонятся. И, похоже, финансовые издержки их особо не волнуют. Перекрыли экоактивисты дороги к Шиесу, ну и что — горючее для техники теперь доставляется дорогущим воздушным транспортом.

Есть косвенные признаки того, что на Шиес собираются завозить не только твердые коммунальные, но и опасные отходы, к которым относятся токсичные и ядовитые вещества, радиоактивный мусор. Поди разбери, что там будет завернуто в полиэтиленовую упаковку…

Везти обычные ТКО за 1200 километров — очень уж дорого. Тем более что в Подмосковье не загружены мусорные производства для переработки обычного мусора. В пользу версии с опасными отходами говорит и скрытность, с которой производится обустройство полигона. Если бы планировалось строить экологически безопасное современное производство, то об этом не преминули бы сообщить государственные СМИ.

P.S. В ночь с 3 на 4 апреля был задержан общественник Андрей Старковский, выступающий против шиесской мегасвалки. Он стал уже четвертым задержанным активистом экологической вахты. Против троих возбуждены уголовные дела.

Сергей МОРОХИН.

7 апреля — митинг протеста

Хватит молчать — пора сказать правду!

Московская свалка может стать для Коми «экологической бомбой». Отравленный воздух, ядовитые озера и реки, массовая онкология – вот что, возможно, ждет наших детей и внуков.

В это воскресенье в Архангельской области и Республике Коми пройдут народные акции, пикеты и митинги против превращения Севера в грязную московскую помойку.

Власти не хотят, чтобы народ вышел с протестом в центре столицы Коми. Поэтому митинг состоится 7 апреля в сыктывкарском Мичуринском парке. Начало в 13.00. Организаторы приглашают всех граждан, кого волнует будущее нашей республики.