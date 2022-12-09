10 лет назад, когда «гуляй-поле» ухтинского ЖКХ приобрело криминальный характер, а Жилищный кодекс РФ для «управляшек» был чем-то вроде сказок Шехерезады, волна массового возмущения собственников МКД породила гражданское движение активистов жилищного фронта. В городе по инициативе известного общественника Валерия Торлопова был создан Координационный совет управдомов.



Поскольку мало кто тогда представлял, как это – управлять домом, при КСУ начала работать и Школа управдомов. За эти годы она стала центром притяжения для всех, у кого болит душа за свой главный и часто единственный капитал – квартиру, за дом, в котором она находится, за двор, в котором гуляют дети.

Нужны были ответы на самые насущные вопросы: как найти управу на произвол «управляйки», как провести общее собрание, как оформить бюллетень голосования, какие права имеет совет дома, какие работы включить в перечень услуг, как правильно составить акт приемки выполненных работ и т.д.

Первое время занятия шли в форме обмена опытом. Со временем определились и свои «спецы»: Владимир Иванов разъяснял азы жилищного законодательства, Илья Банников – проблемы отопления и водоснабжения, Людмила Стаценко, Валентина Антошкина – вопросы по инженерным сетям и строительным конструкциям дома, Роман Яковлев занимался созданием сайта Школы, Валерий Торлопов взял на себя общее руководство.

Все эти годы ухтинская Школа управдомов на общественных началах работает в помещении публичной библиотеки. Заметим, что аналогичный «просветительский проект», некогда с апломбом созданный при администрации города «Единой Россией», не просуществовал и трех месяцев.

Развод по-ухтински

Простой сюжет: смена управляющей организации, которая не выполняет своих обязательств. Казалось бы, в ЖК РФ на этот счет все прописано, но в 2012 году в Ухте это было небывалым событием. Первым на нее решился совет дома 13 по улице Тиманской.

Три с половиной года директор «управляйки» Андрей Сапожников пытался не выпустить дом из своих цепких объятий, затеяв изматывающие судебные тяжбы с председателем совета и директором новой УК Вадимом Ивановым. В отношении последнего по навету Сапожникова было возбуждено даже уголовное дело. Пытаясь отстоять интересы собственников, совет дома обращался и в Жилинспекцию, и в МВД, и в прокуратуру, и в ФАС. По запросам «инстанций» было подготовлено более 300 документов! Но целая армия «контролеров», содержащаяся на наши налоги, призванная защищать интересы граждан, проявила полную несостоятельность. Три с половиной года ухтинские и сыктывкарские блюстители прав граждан сочиняли отписки. И только когда Арбитражный суд Коми, а затем и Ухтинский городской суд встали на сторону собственников и полностью оправдали Вадима Иванова, бывший прокурор Ухты Павел Якимов принес ему свои извинения и признал его право на реабилитацию. При этом сделать это публично (как предусматривает законодательство) не решился.

Зачатки конкуренции

Именно Школе была обязана своим рождением УК № 1 Вадима Иванова, не побоявшегося в 2012 году первым в Ухте составить конкуренцию монополисту на рынке управления МКД – «Ухтажилфонду». Их и сегодня пока можно сосчитать на пальцах одной руки – новые УК, рискнувшие войти в самый стабильный, но давно поделенный в Ухте рынок. Старые «управляйки», большая часть которых аффилирована с бывшим «Ухтажилфондом», держатся зубами за свой бизнес, распоряжаясь собственниками как своими крепостными.

Так, недавно депутат городского Совета от партии «Единая Россия» Михаил Коровин без ведома собственников передал 54 МКД из УК «Родная», которую он возглавлял, в ИП «Коровин». И таких примеров немало.

Благодаря большой просветительской работе Школы во многих МКД города созданы Советы. Не везде они действуют активно, возглавляют их большей частью пенсионеры, работающие, как правило, на общественных началах. Но все они знают, что им есть куда обратиться за советом и практической помощью. Можно прийти на очередной урок Школы управдомов, а можно задать вопрос на сайте, участниками которого являются около двух тысяч человек. Ну а главным и лучшим конкурентом «управляек», как показывает опыт, является коллективное управление МКД в форме ТСЖ и ТСН. Сейчас в городе их уже около двух десятков. Реальных объединений собственников, часть которых была организована при содействии КСУ и Школы. Так, успешно работают ТСН «Тиманская 13», где председатель правления Светлана Иванова, ТСЖ «Ленина 41» – председатель правления Людмила Стаценко.

Дом-миллионер

Десять лет назад управдомы вытащили счастливый билет, обретя в лице Людмилы Стаценко бессменного руководителя Школы. За ее плечами высшее строительное образование, работа в строительстве, преподавание профильных дисциплин в УИИ УГТУ и самое главное – опыт управления одним из самых больших МКД города. Сначала – в качестве председателя Совета, а затем – председателя правления ТСЖ.

Хозяйство, которое она взяла в свои руки в 2014 году, это не знавший серьезного ремонта за свои 40 лет девятиэтажный кирпичный дом на проспекте Ленина: 197 жилых и нежилых помещений и более 260 собственников. Компания, управлявшая домом, к которой с давних пор намертво приклеилось народное название «Жульфонд», с «услугами» не заморачивалась. Поэтому вытаскивать из разрухи пришлось все: инженерные коммуникации, входные группы, систему освещения и т.д. «Вытаскивать» пришлось и 3 миллиона рублей целевых средств, собранных жителями на несостоявшийся текущий ремонт. Изобретательные «бизнесмены», чтобы не расставаться с попавшими в их карманы миллионами, придумали «ноу-хау по-ухтински». В течение семи месяцев они выставляли собственникам нулевые квитанции, чтобы погасить часть фактически беспроцентного кредита. Ну а оставшийся миллион пришлось все же вытягивать из них через суд. Эти деньги хорошо послужили дому.

Иду на вы

Ухтинские управдомы между собой называют его Дедом. В этом не только признание солидного возраста – Владимиру Мироновичу Иванову 83, не только дань уважения солидному багажу знаний, которыми он щедро делится с активистами. Дед сумел огромный массив актуальной информации о состоянии жилищно-коммунальной сферы, который стекается в КСУ из первых рук, использовать в решении системных задач. Это он заставил администрацию города ликвидировать 282 фальшивых ТСЖ, которых в свое время «сочинили» на бумаге для красивой отчетности и прикрытия собственного безделья ретивые городские начальники. Он инициировал передачу собственникам назаконно «прихватизированных» Ухтаводоканалом внутридомовых сетей водоснабжения. Он же уличил в обмане бывшего директора предприятия Татьяну Филиппову, «построившую» виртуальный водовод. В результате его настойчивости и грамотных действий тариф на холодное водоснабжение в Ухте был снижен на 4 рубля 82 копейки.

Увы, сфера ЖКХ сплошь и рядом становится местом для афер. Нередко эти аферы то ли по неграмотности, то ли сознательно покрывает местная власть. И вот лишь один из примеров. В каждом МКД система канализации заканчивается так называемыми канализационными выпусками, которые находятся вне дома между наружной стеной и колодцами. Именно здесь чаще всего и возникают трудно устранимые засоры. Все это хозяйство – собственность Водоканала. Но много лет в Ухте «по сложившейся практике» устранять эти засоры обязывали… управляющие компании, и естественно – за счет собственников. Больше того, проныра Водоканал ухитрился сбагрить эти трубы как некое «движимое имущество»(?!) администрации города и тем самым окончательно избавил себя от проблем с засорами. Вопрос о незаконности таких действий подняла УК «Стабильность» и при поддержке В. Иванова, преодолевая сговор части депутатов и чиновников администрации, удалось вернуть ситуацию в законное русло.

Есть основания полагать, что поддержку своих начинаний ухтинские активисты жилищного фронта могут получить от члена Совета Федерации РФ от Республики Коми Елены Шумиловой. Во время одного из своих визитов в Ухту она встретилась с членами Координационного совета управдомов и заинтересовалась не только опытом их работы, но и проблемами, которые они поднимают.

Тамара ПРОСУЖИХ.