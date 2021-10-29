Связано это, по словам и. о. министра здравоохранения региона Игоря Дягилева, в первую очередь, с резким повышением цен на стройматериалы, а также «неправильно рассчитанным контрактом», из-за чего подрядчик терял по миллиону рублей в день.
Эту информацию и.о. министра озвучил на встрече с членами Общественной палаты Коми 27 октября. Минздрав Коми направил письмо в федеральное ведомство для получения разъяснений касательно получения дополнительного финансирования, сообщил он.
Напомним, строительство нового здания для Республиканской инфекционной больницы начали в сентябре 2020 года. Спустя месяц работы были приостановлены, потому что у заказчиков возникли замечания к разработке котлована.
Возобновили работы на объекте в феврале 2021 года. Ситуация была тяжелой, признал И. Дягилев, рассматривалась даже возможность расторжения договора с подрядчиком, но сторонам удалось договориться. К июлю отставание от графика составляло около 11 месяцев. К сожалению, войти в график так и не удалось, а теперь и вовсе все «подвисло».
Больницу опять «заморозили». Работы на объекте остановлены
Связано это, по словам и. о. министра здравоохранения региона Игоря Дягилева, в первую очередь, с резким повышением цен на стройматериалы, а также «неправильно рассчитанным контрактом», из-за чего подрядчик терял по миллиону рублей в день.