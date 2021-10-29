В Воркуте организовали проверку по факту разброса отравы для собак.

В МФЦ посетителей теперь будут пускать только по QR-кодам.

В прошлом году во время паводка вода унесла понтонный мост через реку Нившеру. Недавно его отремонтировали, вернули на место и сдали в эксплуатацию.

28 октября в столице Коми стартовал этнофорум «Мы – россияне!», приуроченный к Дню народного единства.

В заполярном городе введен режим чрезвычайной ситуации.

Сыктывкарку оштрафовали на 5 тысяч рублей за разглашение ковидного диагноза знакомой.