В том, что оптимизация здравоохранения в стране прошла неудачно, не так давно призналась глава (теперь уже бывшая) Минздрава Вероника Скворцова, а Владимир Путин назвал ситуацию с первичным звеном в медицине «полным провалом».

Напомним, что Президент тогда заявил: «Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене — провал». То, что это именно так, можно убедиться на примере Летского куста Прилузского района, где оптимизация медслужбы проводилась под руководством главврача района Ольги Трифоновой.

Участковая медицина в селе Летка еще недавно представляла из себя практически замкнутый цикл лечения: здесь усилиями руководства района и села за долгие годы был создан комплекс медучреждений: построены 13 ФАПов, пристройки к больнице, расширено детское отделение, сооружены теплый гараж, молочная кухня и кухня для больницы, сделан капитальный ремонт здания больницы.

«Не нравится — увольняйся!»

Казалось бы, созданы хорошие условия для обслуживания населения Летки и близлежащих населенных пунктов, можно жить и радоваться. Однако началась эпоха оптимизации, на повестку дня встал вопрос о том, что больница имеет «лишние площади», за которые приходится «много платить». Первым «оптимизатором» стал главный врач больницы В. Смирнов, который на вопросы подчиненных о сокращении коек и штатного расписания заявлял: «Не нравится, я не держу. Увольняйтесь!»

Сейчас в больнице осталось всего 14 койко-мест (было 110), поэтому больные пожилого возраста, пенсионеры и дети не могут лечиться в надлежащих условиях. При «оптимизации» людей уверяли, что дефицит коек заменят койки дневного стационара, но все это казалось «мечтами благодушных главврачей».

Детского отделения сейчас нет вовсе — это при том, что детей в Летском кусте насчитывается около тысячи и раньше для них был стационар на 30 коек. То есть детей лишили права лечиться близ дома, а двух врачей-педиатров по сути «приравняли» к фельдшерам: их обязанности ограничены правом принять заболевшего ребенка и отправить в ЦРБ. По заверению главврача районной больницы Ольги Трифоновой, проблем с доставкой больных из Летки нет. Однако заболевшего в Прокопьевке малыша нужно сначала 50 километров везти до Летки, а потом еще 90 — до Объячево. Разве это рационально?

Полный… венец

А венцом «оптимизации» в Летке стало вселение в больницу детского приюта «Надежда». В сентябре прошлого года в здании была проведена «реконструкция» в отделении дневного стационара. Сюда явились строители и попросили больных покинуть палату. «Варяги» (строители из Кирова) начали рушить стены для проемов, устанавливать новые двери, кое-где постелили линолеум, частично сменили сантехнику, местами произвели косметический ремонт. Во что обошелся сей «капитальный ремонт», неизвестно, но наверняка в немалую сумму: деньги тут можно списать немалые.

В результате приют может принять 10 детей, сейчас их там шестеро. Обслуживают приютских детей 20 человек персонала, да еще две работницы кухни больницы и техничка. Итого — 23 сотрудника получают зарплату.

Смотрел недавно телепередачу на Первом канале о приемных семьях, где любящие папа и мама содержат семьи в 8, 10 и даже 12 детей. А у нас вопиющий пример «безотцовщины» — папы нет, но зато сразу 23 «мамы» или тетушки. Получается приют «наоборот»: это дети приютили взрослых и кормят…

Уколы делают в закутке

В связи с переселением заведующая детским отделением С. Попова в районной газете «Знамя труда» заявила, что «для ребят и педагогов из приюта это знаменательное событие». Но далеко не все местные жители с этим согласны. Понятно, что детям нужны площади, однако если руководствоваться тем их количеством, за которые «приходится много платить», то сейчас на одного ребенка приходится 540 квадратных метров бывших «больничных» площадей. Зато в самой больнице произошло крупное уплотнение.

Бывшая глава поселения «Черемуховка» Надежда Косолапкина, побывавшая на приеме у хирурга, от имени жителей в той же районной газете дала такую оценку переселению: «Теперь, чтобы поставить в дневном стационаре капельницу, медсестре приходится боком проходить между кроватями. Приемная врача находится в закутке, там же делаются инъекции, площадь кабинета маленькая, не повернуться. Раньше у хирурга был кабинет и две перевязочные — «гнойная» и «чистая». Теперь в кабинете тесно».

Коллектив больницы, увы, молчит, хотя здесь есть профсоюзная организация. Не мешало бы вспомнить, какой путь проделан тем же коллективом для создания материально-технической базы, условий оказания помощи пациентам. Да и о своих правах вспомнить. Неужели принцип зачинателя «оптимизации» В. Смирнова «Не нравится — уходи!» неискореним даже после указаний, которые дал Президент страны?

Антон ДАНИЛОВ,

главный врач Летской больницы в 1972-1994 годах, Почетный гражданин

Прилузского района.