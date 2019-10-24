Больную с инсультом «сплавляли» на лодке

Как сообщили «Трибуне» жители Верхолузья, проблемы с переправой через Лузу у них каждый год. А в этом году мост подтопило уже четвертый раз.

— Река делит наше село на две части. На одном берегу — ФАП (постоянного медика нет, фельдшер ушла на пенсию, раз в месяц приезжает врач из Ношуля), клуб, почта, на другом — магазин. Проживают в селе около 60 человек. Практически все пенсионеры, — рассказывают верхолузцы.

— Как быть, если сельчанам потребуется экстренная медицинская помощь? — спрашиваю местных жителей.

— Надеяться на чудо, — вздыхают они. — На прошлой неделе у бабушки случился инсульт. «Скорую» вызвали в 12 часов дня, а госпитализировали только в полночь. Машина «скорой» приехала до подтопленного моста, развернулась и уехала. Пришлось вызывать спасателей. Больную старушку сплавляли на лодке 60 километров, дальше до больницы увез частник. Сейчас она в Объячевской ЦРБ. А вчера стало плохо другой бабушке. Дед меряет давление, говорит — укол бы сделать, а некому…

В местном, как сельчане называют, «супермаркете» полки пустые. Продукты из Объячевского сельпо привозят крайне редко. По словам жителей, предприятие на грани банкротства, так что о деликатесах и мечтать не приходится. Как говорят верхолузцы, был бы автомобильный мост на сваях, а не такой, как сейчас — наплавной, то проблем бы стало меньше. Ведь почти круглогодичное бездорожье отпугивает молодых специалистов: никто не хочет жить на «острове».

«Небесная канцелярия»

Сергей Елдин, глава сельского поселения Ношуль, куда входит и Верхолузье, сообщил «Трибуне», что он не может заниматься ни ремонтом, ни содержанием дорог, поскольку это собственность Прилузского района. То же самое касается и мостов. Но это не означает, что сельская администрация бросила на произвол судьбы жителей Верхолузья.

По словам Елдина, район дорогу поддерживает. В прошлом году самый разбитый участок между Ваймесом и Велдорьей отремонтировали. В этом году отремонтировали аварийный участок Ношуль—Лихачевская.

— В этом году из-за дождей вода поднималась несколько раз. А я, как глава поселения, не могу позвонить в «небесную канцелярию»: мол, эй, вы там, прекратите! Я не знаю, когда прекратятся дожди. Когда вода уходит, мост становится проезжим, появляется транспортное сообщение. На экстренные случаи, есть спецтранспорт: на время половодья – моторная лодка, во время бездорожья — вездеход. В районе есть служба спасения, и спасотряд никогда нам не отказывает в помощи, — говорит Сергей Елдин.

«Остров невезения»

— Сергей Николаевич, в селе есть ФАП, магазин, а работать там некому…

— Я бы рад эту проблему решить, но, к сожалению, сейчас молодого специалиста очень трудно заманить в село. Есть выездной фельдшер из Ношуля. По графику выезды раз в неделю, но в связи с паводком была задержка. Есть автолавка, удалось договориться с предпринимателем из райцентра Объячево. Предприниматели хотели бы там открыть магазин, но работать никто не соглашается, живут в основном пенсионеры.

— Раз село неперспективное, может, жителей переселить?

— Такой вопрос тоже рассматривался, я неоднократно общался с депутатами Госсовета, чтобы внесли поправки в закон: просить согласие на переселение только фактически проживающих. Ведь сейчас в законе прописано, чтобы было согласие всех прописанных граждан. Скажем, прописаны там 200 человек, а фактически проживают не более сорока. Остальные раскиданы по всей стране. Как их найти? Да и не все согласятся с переселением, многие не хотят…

Екатерина МАКАРОВА, Прилузский район.