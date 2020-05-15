Больше двух не собираться! Режим самоизоляции продлен до 21 мая

С 15 мая Коми переходит к первому этапу снятия ограничительных мер в условиях распространения коронавируса.

Теперь жителям республики разрешено не только обращаться за экстренной медпомощью, выносить мусор и гулять с собакой, но и, соблюдая масочный режим, ходить на работу, гулять в парке и заниматься спортом на улице. Но не более чем по два человека!

Как сообщил в видеообращении 14 мая врио главы Коми Владимир Уйба, желательно при этом не забывать и о перчатках. Для лиц 65 лет и старше, а также для людей с хроническими заболеваниями режим самоизоляции сохраняется. 21 мая, если ситуация улучшится, то режим еще немного расширят: разрешат работу сферы торговли и услуг.

По данным на 14 мая, в Коми лабораторно подтверждено 867 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 360 пациентов, 16 умерли. Из-за новых очагов заболевания в Чикшино, Микуни и Усинске ограничения снимаются лишь частично.

Напомним, режим повышенной готовности действует в Коми с 28 марта. Приостановлена работа развлекательных центров, салонов красоты, ночных клубов, бань, кафе и т.д. С 31 марта режим повышенной готовности был введен для всех жителей Коми, были отменены межмуниципальные перевозки, а органы госвласти могли предоставлять услуги только по предварительной записи и электронно. Затем режим всеобщей изоляции продлевали трижды – 3 апреля, 30 апреля и 11 мая.