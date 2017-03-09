Большегруз с бревнами провалился на переправе

В прошлые выходные на ледовой переправе, соединяющей поселки Мадмас и Межег Усть-Вымского района, провалился лесовоз.
На беду в это же время резко потеплело, и теперь жители тревожатся, что из-за аварии на переправе через Вычегду будет заблокирован путь на «большую землю».
— При переезде через ледовую переправу задняя часть груженого лесовоза просела, тем самым продавив настил, — рассказал «Трибуне» глава сельского поселения «Мадмас» Сергей Каргин. — К счастью, обошлось без жертв. Чтобы вытащить машину, с лесовоза пришлось выгрузить бревна. Для функционирования переправы установили новый настил, уложили поддоны со стороны поселка. Люди без дороги не остались, продукты завозятся. А в самом поселке имеется пост пожарной части.
Этой переправой пользуются не только жители Мадмаса, но и соседи из Архангельской области. Строители газопровода «Северный поток-2» перегоняли через ледовую переправу тяжелую технику, трактора, трубоукладчик. По словам главы поселения, при этом они заранее не проинформировали власти о том, что будут переправлять тяжеловесную технику. Тогда можно было бы переправу подготовить, залить, укрепить, тем самым избежать такого инцидента. Свою лепту вносят и груженые лесовозы индивидуальных предпринимателей, которые поставляют баланс и пиловочник на Жешартский фанерный завод, а также в столицу республики.
Как отмечает Сергей Каргин, газовики тоже выручают сельчан. Они чистят подъезд к поселению, у которого нет своей техники. В Мадмасе сегодня более 900 жителей. Но рейсовый автобус в поселок не ходит. Добраться до районной больницы — всегда проблема.
Наталья КОЛОДИНОВА.