Большинство женщин в Коми пьет только по праздникам

В Коми по приговору суда сотрудник полиции на 3,5 года отправлен в колонию за избиение задержанных.

В вахтовом поселке Озъяг Усть-Куломского района умер сотрудник.

В Сыктывдине таксистку «раскрутили» на коньяк и конфеты.