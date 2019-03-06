По сообщению Комистата, численность женщин в регионе на начало 2018 года была равна 444,1 тысячи человек.
Женщины составляют 53 процента населения республики. Выходят замуж в возрасте от 25 лет до 34-х в 45 процентах случаев. До 18-ти – 1 процент. От общего количества браков 37 процентов – повторные.
В Коми за пять лет (2012-2017) на два процента увеличилась доля женщин, занимающихся спортом (до 19 процентов). В общей численности занимавшихся спортом женщины составляли в 2017 году 33 процента.
Не курят 80 процентов женщин в Коми. Курят ежедневно 14 процентов.
Гораздо более лояльно жительницы республики относятся к спиртному. Употребляют алкоголь 58 процентов, из них 77 процентов – только по праздникам, 16 процентов – 1-2 раза в месяц. Лишь 2 процента женщин пьют алкогольные напитки несколько раз в неделю.
Большинство женщин в Коми пьет только по праздникам
По сообщению Комистата, численность женщин в регионе на начало 2018 года была равна 444,1 тысячи человек.