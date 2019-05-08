Борьба за масштабный проект велась в коридорах власти в течение нескольких лет

«Трибуна» продолжает серию публикаций, посвященных 50-летию Сыктывкарского лесопромышленного комплекса.

В статье «Экспедиция» Зосимы Панева» (от 26 апреля с.г.) мы рассказали о рождении самого проекта. Напомним, что главный его «лоббист» — председатель Совмина Коми АССР З. Панев — с трудом добился в Москве разрешения на строительство ЛПК. Но советская бюрократическая машина работала медленно. Прошло еще четыре года, прежде чем под Сыктывкаром начались проектно-изыскательские работы.

«Конкуренты» не дремали

Ленинградский «Гипробум» представил в Совет Министров РСФСР проектную документацию на Сыктывкарский ЛПК ко второму кварталу 1960 года, и дальше началось главное движение бумаг — внутри московского Садового кольца. Конечная цель — Старая площадь, дом 4, где находился тогда аппарат ЦК КПСС.

7 апреля 1960 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР выпустили постановление № 478 «О мерах по ликвидации отставания целлюлозно-бумажной промышленности». Такие постановления являлись одновременно и политической точкой подготовительного процесса, и первым «пинком» для начала работы теперь уже не только инженеров-проектировщиков, но и «толкачей» фондов в Госплане и Госснабе. Постановление предусматривало ввод в эксплуатацию Сыктывкарского ЛПК до 1965 года.

Выяснилось, однако, что и эту «окончательную бумажку, броню» можно попытаться исказить уже на уровне правительства РСФСР. Руководство Коми АССР было неприятно удивлено, когда утром 31 марта прочитало в «Советской России» постановление Совмина «Об утверждении проектного задания на строительство Сыктывкарского ЛПК Коми совнархоза», в котором приоритет отдавался не целлюлозно-бумажному производству, а механической переработке древесины (изготовлению пиломатериалов, мебели, лыж и т.п.). Кто-то из «конкурентов» Коми, несмотря на все постановления ЦК, продолжал упорно топтать московские коридоры. Выгодоприобретателем была Архангельская область, которой во что бы то ни стало нужно было затормозить строительство ЛПК в Сыктывкаре, чтобы как можно полнее загрузить мощности Котласского ЦБК.

И эмиссарам из Коми снова пришлось убеждать московских чиновников не разменивать богатейшие лесные ресурсы республики на стулья и лыжи. В результате в 1963 году в постановление были внесены коррективы, вернувшие проект в исходный вид.

А лыжи, как известно из последующих зимних олимпиад, Коми АССР использовала по своему прямому — спортивному — назначению.

Зарядное устройство для стройки

Но один важный конструктивный пункт в том российском постановлении все же был. Он прямо указывал создать дирекцию строящегося ЛПК. А это означало, что в Сыктывкаре появлялось самостоятельное юридическое лицо, центр сборки всего процесса.

Уже 20 июля 1961 года на Слободскую сплавную базу прибыл энергопоезд, который будет снабжать электричеством предстоящую стройку. Здесь стоит заметить, что в республике к тому времени вообще не существовало единой системы энергоснабжения (она появится только в 1964 году). Энергопоезд принял нагрузку объектов СЛПК 6 ноября, а официально его ввели в эксплуатацию в декабре 1961-го.

Это позволило в следующем году образовать особый трест «Сыктывкарспецпром-строй», который сосредоточился на строительстве Сыктывкарского ЛПК.

Комсомольцы и «химики»

В начале 1963 года Коми обком КПСС пробил в Москве еще один немаловажный по тем временам политический проект. ЦК ВЛКСМ объявил будущий Сыктывкарский ЛПК всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Это позволяло вовлечь в набор кадров через комитеты комсомола сразу всю страну. Кстати, именно в 1963-м, 5 августа, рабочий поселок Слобода был переименован в Эжву, а Слободской поселковый Совет, соответственно, — в Эжвинский. Что с той поры и считается днем рождения района.

Объем работ на стройке оказался таков, что без привлечения спецконтингента было не обойтись. Поэтому 30 июня 1964 года в Эжве была организована первая в Коми АССР спецкомендатура для приема условно освобожденных из мест лишения свободы и условно осужденных для работы на строительстве Сыктывкарского ЛПК.

В Эжве возник целый микрорайон с претенциозным названием «Западный». Западным в нем была, разумеется, только сторона по отношению к основной части поселка — деревянным домам Слободы и первым многоэтажкам IV квартала. Население Эжвы пополнилось изрядным количеством «химиков», многие из которых в конечном итоге осели здесь и даже работали потом на комбинате.

Спецкомендатура просуществовала более 25 лет и была закрыта только в 1993 году.

Базисы и надстройки

Первым в 1964 году заложили фундамент вовсе не главного рабочего корпуса, а ТЭЦ. Произошло это 12 июня. Что неудивительно, ведь производство такого масштаба требует колоссальных энергетических затрат. Как покажет будущее, ТЭЦ СЛПК окажется едва ли не самым стабильным энергогенерирующим объектом республики,

надежно питающим электричеством южные районы Коми.

Закладка фундамента главного корпуса произошла ровно через два месяца – 12 августа. Событие это было отмечено специальным митингом, на котором присутствовало руководство не только Коми АССР, но и ответственные гости из Москвы и Ленинграда. Таким образом был дан старт основным строительным и монтажным работам.

И если рассматривать юбилей не с сугубо промышленной, а например, со строительной точки зрения, то первые 50 лет можно было отмечать уже в 2015 году. Поскольку в сентябре 1965-го на Сыктывкарском ЛПК были построены первые варочные котлы. Конечно, они еще не работали, до начала их работы оставалось еще более трех лет — но как первый собственно целлюлозно-бумажный объект они уже начали свое существование.

О том, что жизнь на стройке перешла из стадии подготовительной в стадию настоящей общественной, могут свидетельствовать две взаимосвязанных даты того года. 22 октября вышел первый номер органа парткома строительства ЛПК и администрации треста «Сыктывкарспецпромстрой» – газеты «Огни Вычегды». А уже 26 октября состоялась первая профсоюзная конференция дирекции Сыктывкарского ЛПК. Кстати, и газета, и профсоюзная организация продолжают существовать до сих пор.

20 октября 1967 года государственная комиссия подписала акт о приемке в эксплуатацию ремонтно-механического завода Сыктывкарского ЛПК.

(Продолжение следует)

Валерий ВАЛЕНТИНОВ.

Рабочие тридцати национальностей

участвовали в строительстве «гиганта на Вычегде»

«Вся республика с неослабевающим интересом следит за строительством одного из крупнейших целлюлозно-бумажных предприятий страны – Сыктывкарского лесопромышленного комплекса. Управляющий трестом «Сыктывкарспецпромстрой» В.В. Попов рассказал:

— Строители ЛПК накануне праздника. Всего только шестилетие Эжвы, но как вырос рабочий поселок за эти годы! На месте тайги, рядом с болотом в июле шестьдесят первого года был заложен первый четырехэтажный крупнопанельный жилой дом. Теперь их десятки, в поселке два микрорайона, четвертый и первый — именно в нем расположены наши ответственные пусковые объекты: средняя школа на 960 мест, двенадцать пятиэтажных благоустроенных жилых домов. Еще – огромный комбинат бытового обслуживания, главный корпус больницы, амбулатория, профессионально-техническое училище на 600 мест, детский комбинат, баня, магазин, столовая, спортивный корпус с плавательным бассейном.

Коллектив треста «Союзпромбуммонтаж» начал, пожалуй, самую сложную и ответственную работу на нашей стройке — монтаж картоноделательной машины длиной 180 м, высотой около 15; на ЛПК она была доставлена в четырех тысячах контейнерах…

На пятистах малых и больших объектах стройки сейчас занято 7357 человек. Люди приехали к нам по комсомольским путевкам и без них из всех районов республики, из Азербайджана и Белоруссии, Армении и Украины, Чувашии и Татарии, из самых различных краев и областей Российской Федерации. Рабочие более тридцати национальностей трудятся у нас».

(Из книги «Северный лес на все времена», Сыктывкар, 2011).