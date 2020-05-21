Браконьеры не дремлют (Криминал от 22 мая)

По факту незаконной ловли хариуса в «Югыд ва» возбуждено уголовное дело.

В ходе проверки проведено обследование участков местности в акватории реки Большая Сыня, где выявлен факт незаконной ловли хариуса и нахождения граждан на территории особо охраняемой природной территории без разрешительных документов. Ущерб от браконьерства составил не менее 5 тыс. рублей. Работники национального парка составили три протокола по делам об административных правонарушениях.

Убил, а труп утопил

В Сыктывкаре вынесен приговор по делу о без вести пропавшей сотруднице банка.

Судом установлено, что в ночь на 1 ноября 2018 года сыктывкарец Борис Попов в одном из кафе отдыхал с 43-летней Анной Нестеровой. Вскоре между ними произошел конфликт, после этого мужчина усадил даму в автомобиль и отвез на берег реки Вычегды в район улицы Приречной. На берегу реки он продолжил избиение, а для сокрытия следов преступления перетащил тело к реке и сбросил его в воду. Тело женщины не обнаружено до сих пор. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.

В лесу пропал охотник

Под Сосногорском продолжаются поиски 54-летнего охотника. С 13 мая он не выходит на связь.

По информации спасателей, 54-летний Виктор Зелинский 13 мая отплыл на лодке по реке Айюва вниз по течению и не вернулся на место стоянки. Все, кто знает какую-либо информацию о местонахождении Зелинского В.Т., могут сообщить по телефону +7(958)170-16-24 (дежурный «УХТАСПАС»).

А где же надбавки?

В Коми по обращениям о невыплате стимулирующих надбавок медработникам проводятся проверки.

В следственное управление с заявлениями о невыплате надбавок за работу с пациентами, которые болеют коронавирусом, обратились медицинские работники и водители Княжпогостской центральной районной больницы, больницы «РЖД-Медицина» г. Микуни, а также Автотранспортного управления здравоохранения Республики Коми. По поручению руководства следственного управления по данным обращениям организованы процессуальные проверки.

В квартире обнаружили склад

На этой неделе уличенный в торговле наркотиками сыктывкарец выслушал приговор суда.

30-летний мужчина занимался распространением наркотиков путем «закладок» в тайники на территории Сыктывкара и Ухты. В ходе обыска в его квартире обнаружено и изъято свыше 1 кг наркотиков. Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

С первого раза не понял

Ухтинец, устроивший два ДТП в состоянии опьянения, отправится в колонию.

Судом установлено, что 10 марта с.г. ухтинец, ранее судимый за совершение смертельного ДТП в состоянии опьянения, вновь пьяным сел за руль и вновь стал виновником аварии на автодороге между Ухтой и поселком Дальний. Суд признал ухтинца виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.