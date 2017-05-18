Бригаде медиков перекрыли дорогу

В Сыктывкаре во дворе дома 117 на улице К. Маркса на 20 минут машине скорой помощи закрыли выезд.

Въехавшая во двор дома «скорая» после оказания помощи оказалась перед закрытым шлагбаумом. Обращения к вызывавшим «скорую», а затем еще в пять квартир результатов не принесли. Все ссылались на то, что ключей от шлагбаума у них нет. Помог один из жителей дома, который открыл шлагбаум дистанционным ключом.

«Вызов, на который не смогла выехать скорая помощь, конечно же, был обслужен, он был перенаправлен другой бригаде, хотя свободных медиков в тот момент могло и не оказаться, — рассказал «Комиинформу» заместитель главного врача Сыктывкарской станции скорой помощи Лев Волков. — Пусть потеря времени во дворе составила всего 20 минут, но в эти минуты экстренная помощь могла кому-нибудь понадобиться… Удачи вам и здоровья, граждане запирающиеся! Когда вам станет очень плохо — надейтесь, что шлагбаум будет открыт».