Будет тихо, как в Биробиджане? Власти республики хотят поменять систему выборов, видимо, для того, чтобы «закатать в асфальт» политическую жизнь в Коми

На этой неделе «политкомиссары» Желтого дома предприняли попытку изменить схему выборов в муниципальный Совет Сыктывкара. Первая атака была отбита, причем со скандалом. Но власть на этом вряд ли успокоится – впереди новые штурмы.

В интересах «Едра»

В Совет Сыктывкара поступил проект решения горсовета «О внесении изменений и дополнений в Устав МО ГО «Сыктывкар», который при его принятии фактически лишит возможности стать на предстоящих в сентябре 2025 года выборах депутатами представителей всех партий, кроме «Единой России» и ее сателлитов. Большинство поправок в проекте документа носит технический характер, кроме одной: голосовать в будущем предлагается исключительно по одномандатным округам.

Напомним, что сейчас из 30 депутатов в Совет Сыктывкара 15 избираются по партийным спискам. То есть та партия, которая показала достойный результат, заслужила доверие избирателей, имеет в горсовете большее представительство. Остальные 15 депутатов избираются по одномандатным округам. Все относительно честно и вроде бы всех устраивает.

Удивительно, но в Совете Сыктывкара представители партии власти и оппозиции научились договариваться по принципиальным моментам. Так, например, когда команда губернатора Владимира Уйбы решила в одну компанию объединить прибыльный Сыктывкарский водоканал с глубоко убыточным Воркутинским водоканалом, столичные депутаты «добро» не дали, несмотря на жесткий прессинг со стороны Стефановской площади.

Партийная «морковка»

Смешанная система голосования была введена в России еще в «нулевые» годы. И даже с точки зрения президентской администрации, выглядела вполне логично. В Кремле тогда посчитали, что у партий должен быть стимул работать на «процент», то есть на результат. Если они по каким-то причинам не могут провести своих представителей по одномандатным округам, то общие высокие показатели партии на выборах дадут возможность иметь своих представителей в депутатском корпусе.

Это был своего рода бонус или, говоря простым языком, «морковка» за хорошую партийную работу и за развитие демократического общества в целом. Ведь партии разные нужны, партии разные важны. У каждой есть своя электоральная ниша. А монополия на власть, система политического доминирования отсекает часть избирателей, а в результате законодательные органы превращаются в шестеренку административного механизма.

На фоне бурной реакции оппозиции за два дня до заседания горсовета (оно состоялось 5 декабря) пункт об отказе от смешанной системы голосования был исключен из проекта решения. Хотя дело здесь все же не только в оппозиции. Есть информация, что политтехнологи Желтого дома просто меняют тактику. Для того, чтобы нужная им поправка была одобрена депутатами Сыктывкара, требовалось две трети голосов, а по прикидкам, набиралось не больше 15-17. Так что не было смысла идти в «лобовую атаку» – все равно бы депутаты отбились.

Где здесь равные условия?

Так что же плохого в том, если выборы будут проходить только по одномандатным округам? В принципе ничего страшного в этом нет. Но это в том случае, если мы ведем речь о развитой системе демократии. У нас же ни для кого не является секретом, что лишь одна партия обладает мощными финансовыми ресурсами, на нее работают весь административный аппарат и рой провластных средств массовой информации, которые наловчились любую кривду выдавать за правду. Где же здесь равные условия для политической борьбы?

Кстати, начиная с 2007 года, в Сыктывкаре по одномандатным округам помимо «единороссов» побеждали только представители КПРФ, да и то редко.

А еще многие помнят, что во времена правления Торлопова-Гайзера на «правильный» результат были заточены все избирательные комиссии. Сейчас вроде политическая «погода» другая, но ведь многие чудо-умельцы по части выводить нужные проценты по-прежнему работают в избирательной системе. Так что здесь, увы, все не так просто.

Конкуренты им не нужны

Но почему именно сейчас смешанная система голосования стала так неудобна власти? Во-первых, в этом виноват экс-глава Коми Владимир Уйба. Он сильно подпортил имидж республиканской власти, а заодно и правящей партии, поскольку возглавлял еще и региональное отделение «Единой России». И весь негатив, который г-н Уйба вызывал у жителей Коми, неизбежно переносился на местных «единороссов». Отсюда и низкие, по сравнению с другими регионами, выборные результаты «Едра» в последние годы.

Но есть и вторая причина. Она связана со сменой губернатора. Напомним, что врио главы РК Ростислав Гольдштейн до переезда в Сыктывкар возглавлял Еврейскую автономную область. И там выборы проводились только по мажоритарной системе. Возможно, отчасти поэтому в Еврейской автономии, как отмечают независимые политологи, не было реальной оппозиции. Правил он регионом «тихо и спокойно». И, видимо, хочет перенести этот опыт на Коми – республику с довольно устойчивыми традициями политической конкуренции.

К тому же в следующем году г-н Гольдштейн будет баллотироваться на пост главы республики. Выборы пройдут в сентябре. И наверняка «временно исполняющий» сделает все, чтобы продемонстрировать наилучший результат. И тем самым показать президентской администрации, что он молодец и полностью контролирует «территорию».

В сентябре, помимо выборов в Советы муниципалитетов и выборов нового главы региона, будет сформирован также новый состав республиканского парламента. Есть такая вероятность, что нынешние депутаты просто своим решением возьмут и поменяют систему выборов депутатов всех уровней. То есть сами они будут избираться по одномандатным округам, а с ними и все остальные. Тут уже ни от столичных депутатов, ни от оппозиции ничего не зависит.

Впрочем, это лишь один из вариантов развития событий. Вполне вероятно, что он будет обсуждаться на декабрьской сессии Госсовета Коми, а может, и позже. Крайний срок – апрель.

Сергей МОРОХИН.