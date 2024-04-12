Чиновники в Коми постоянно говорят о дефиците кадров в сфере медицины. Но не называют главных причин, среди которых – отсутствие нормального жилья для специалистов в сельской местности.

В поселке Синдор Княжпогостского района, в отличие от многих других населенных пунктов Коми, после развала Советского Союза осталась хоть какая-то экономика, более того, она даже стала развиваться благодаря газовикам: здесь есть современная компрессорная станция газопровода «Ухта – Торжок», а это дополнительные рабочие места и относительно высокие зарплаты.

Развал и безнадега

Увы, на этом плюсы заканчиваются. Что касается сферы ЖКХ и медицины, здесь, как и во многих местах сельской глубинки – развал и безнадега. Здание синдорской участковой больницы уже давно нуждается в ремонте. К нему подведена ржавая и прогнившая теплотрасса. Если приглядеться к ней, то можно увидеть синие точки – это местное «ноу-хау»: при помощи затычек латают дыры в трубе. Минувшую зиму каким-то чудом удалось пережить без серьезных аварий, ну и ладно. А о том, что будет через год, здесь никто особо не задумывается: еще раз трубы перелатают. И так везде, а не только в Княжпогостском районе.

Люди жалуются на то, что в детском садике нет логопеда. Но по сегодняшним меркам иметь такого узкого специалиста в сельской глубинке – это несбыточная мечта. Еще сельчан совершенно не устраивает ситуация, когда они вынуждены постоянно обращаться за медицинской помощью за 70 километров в районные медучреждения в Емве. Опять же такие поездки влекут серьезные траты для семейного бюджета, так как часто приходится заказывать такси.

Невыносимый запах бытия

В поселке есть два новых многоквартирных дома, построенных газовиками для своих работников. Но основной жилфонд уже давно изношен. Чтобы как-то придать благопристойный вид домам-развалюхам, их «прячут» под яркие облицовочные панели – сайдинг. Только и это уже не помогает. Да и как тут поможешь, если дом начинает крениться и в любой момент может сложиться как карточный домик.



Один из таких домов расположен на ул. Центральная. Первое, что поражает – резкий запах нечистот в подъезде. Причем такая вонь стояла при минусовой температуре. Страшно представить, какие «ароматы» здесь бывают в теплую погоду.

На фото дом, в котором живет не молодая женщина, много лет работающая поселковым фельдшером. Здесь она проживает более 30 лет. В таких же адских условиях живут и ее соседи. Дом аварийный, а власти не могут предоставить людям другого жилья. Что остается делать? Только ждать и надеяться наступления лучших времен. Но наступят ли они?



По ситуации с домом №6 по ул. Центральная поселка Синдор депутат Госдумы России от Коми Олег Михайлов направил соответствующий запрос в республиканскую прокуратуру.

Сергей ПАВЛОВ.