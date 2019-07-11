Будущий Малевич пакует чемоданы

Ценник на квадратный метр в новостройках Коми упал на 6,6 процента — до 52,5 тысячи рублей.

При этом стоимость квадратного метра в новостройках по всей стране подорожала на 11 процентов и составила почти 70 тысяч рублей. Кроме Москвы, самая дорогая недвижимость продается в Сочи и Ялте, которые обгоняют по этому показателю Санкт-Петербург.

Лидером в плане роста стоимости квадратного метра в российских новостройках стала Амурская область, где за год цена взлетела на 32% и составила 65 тысяч рублей. В Кемеровской области и Камчатском крае «квадрат» подорожал на 18,6% — до 86 тысяч рублей.

Тенденция к увеличению стоимости квадратного метра связана с переходом на проектное финансирование долевого строительства жилья, сообщает «Российская газета».

Однако подешевевший в Коми «квадрат» — печальный показатель оттока населения из республики. И того, что вице-премьер Татьяна Голикова назвала «катастрофической» убылью.

Старики имеют квартиры с «советских» времен и квадратные метры покупают редко. А молодежь и люди трудоспособного возраста не связывают свое будущее с Севером, уезжают и предпочитают обзаводиться жильем в других регионах.

Об этом же говорит и другая цифра: за первое полугодие 2019 года Кадастровая палата по Коми приняла 1045 заявлений на регистрацию прав и кадастровый учет объектов недвижимости по экстерриториальному принципу. То есть зарегистрировать право на недвижимость в другом регионе страны можно не выезжая из республики. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество принятых заявлений увеличилось на 12%. Лидирующее место по количеству сделок северян с недвижимостью занимают, как и в прошлом году, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Краснодарский край. Также появился интерес заявителей к объектам недвижимости, расположенным в Кировской и Ярославской областях.