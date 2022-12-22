Буйная усинка (Криминал от 23 декабря)

Утихомирить нарушительницу удалось только росгвардейцам.

В одном из кафе Усинска посетительница спровоцировала конфликт с мужчиной. На просьбу администратора покинуть заведение 28-летняя дама толкнула его. Посетители кафе помогли вывести нарушительницу на улицу, но чуть позже она вернулась в кафе и продолжила конфликт, во время которого нанесла телесные повреждения двум гостям заведения: мужчине и женщине. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы оказали первую помощь пострадавшим и вызвали «скорую». Нарушительница была задержана.

Спасли отшельника

Спасатели эвакуировали из леса больного замерзшего человека.

Вечером 19 декабря в службу «112» поступил звонок от мужчины 69 лет. Он сообщил, что находится в лесной избушке в районе дороги «Ясног – Кемьяр», сильно замерз и испытывает проблемы со здоровьем. На место выехали сотрудники «Спас-Коми». Выяснилось, что по пути в избушку, где он жил последнее время, у отшельника случился приступ, он с трудом ползком смог добраться до дома. Выйти из нее сам уже не мог, ноги не держали. Спасатели вызвали скорую помощь, которая госпитализировала пациента в п. Ясног.

Педофил отправился в колонию

46-летний воркутинец признан виновным в совершении преступлений в отношении девочки-подростка.

Установлено, что злоумышленник совершил преступления сексуального характера в отношении не достигшей 14-летнего возраста дочери сожительницы. Приговором Воркутинского городского суда ему назначено наказание в виде 14,5 лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима.

Убила сожителя палкой

Пострадавший скончался через месяц, так и не приходя в сознание.

Между 33-летней ухтинкой и ее сожителем, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, летом возле дачного домика произошел конфликт. Во время ссоры женщина ударила мужчину деревянной палкой по голове. Потерпевший был госпитализирован. Через месяц от осложнений полученной тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы он скончался.

Неразборчивый воришка

В поселке Мещура 25-летний парень похитил кошелек с купюрами «банка приколов».

Он забрался ночью в небольшой ларек, намереваясь украсть оттуда продукты. Под прилавком он обнаружил кошелек, туго набитый купюрами, и пакет с мелочью. Забрав то и другое, он покинул место преступления. Как выяснилось позже, купюры оказались билетами «банка приколов». Суд назначил похитителю наказание в виде 1 года лишения свободы условно.