Жительница деревни Сордйыв Усть-Куломского района в одиночку борется с борщевиком. Ее борьбу можно назвать героической, ведь Дине Дмитриевне Сидоровой уже 90 лет.

Старушка с косой

Об этом «Трибуне» рассказала ее дочь Елена Романюк, которая живет в Печоре и приезжает навещать мать в Усть-Куломский район. Деревня Сордйыв находится в трех километрах от Помоздино и входит в состав села. Деревня небольшая, тупиковая, дальше дороги нет. Дом Дины Дмитриевны в деревне первый. Дальше заброшенные поле, дом, огороды, где и буйствует борщевик.

– Моя мама каждый день горбушей косит эти заросли борщевика, но он наступает и наступает. Я обращалась к главе администрации сельского поселения в прошлом и в этом году. Он сказал, мол, денег нет, химикатов нет, людей нет. И спросил меня, что я могу предложить. Но, очевидно, не то, чтобы моя престарелая мать каждый день махала косой. Она как муравей среди этих джунглей, – возмущается Елена Альбертовна.

Женщина намерена требовать прокурорского надзора, готовит заявление в прокуратуру о бездействии органов администрации. По словам Елены Романюк, существует положение, согласно которому администрация должна находить владельцев заброшенных участков (тем более их имена всем известны), чтобы боролись с борщевиком и не допускали распространения.

Дина Дмитриевна, несмотря на почтенный возраст (в октябре нынешнего года ей исполнится 91 год), сама занимается огородничеством. Проживает одна, к дочери в Печору переезжать не хочет. Помогает ей соцработник, приносит продукты (ходить за три километра в магазин уже тяжело) и питьевую воду из родника. Помнит наизусть Евгения Онегина и как сажали этот злосчастный борщевик рядом с деревней. Он быстро прижился (в год одно растение дает до 70 тысяч семян, они очень быстро распространяются), но кормовая культура оказалась не столько полезной, сколько вредной и агрессивной.

– В прошлом году в деревне что-то побрызгали на десять квадратных метров. Но это уже было после цветения, и после того, как мама там поработала, – продолжает Елена Альбертовна. – В этом году, видимо, не собираются. Глава поселения сказал, что денег мало, и все пойдет в Скородум, там, мол, тоже страдают. Но Скородум я тоже проезжаю, и знаю, что там не так уж много борщевика на самом деле. Да и вообще это не повод забросить деревню, а борьбу с борщевиком свалить на 90-летнюю бабушку.

Власти Помоздино говорят, что рады бы помочь, но средств хватает на покос и обработку гербицидами не больше трех гектаров за лето. Но даже на это уходит около 500 тысяч рублей.

Зеленый гигант наступает

Заросли борщевика – головная боль не только Усть-Куломского района. Зеленый гигант распространился по всей территории Коми. Жительница Корткеросской деревни Сюзяиб тоже затеяла борьбу с борщевиком и бездействием местных властей. Каждый год она выкашивает ядовитое растение, чтобы не заполз в огород. Но ее возможности и силы и ядовитого растения явно не равны.

Антонина Ветошкина каждый год фотографирует и выкладывает в социальные сети фото, на которых видно, как деревушка зарастает борщевиком. Но власти, вероятно, не читают ее постов.

– Каждый день посылаю фотографии в администрацию, звоню, требую. Все все знают, но ни власти района, ни республики нас не слышат, – сожалеет Антонина Ветошкина.

Ирина Оплеснина из Сыктывдинского района тоже пишет, что заросли борщевика выше крыши. На все обращения администрация отвечает: денег нет. Они косят только общественные территории, а бывшие совхозные поля – непроходимые джунгли.

Марина Размыслова пишет, что сельчане тоже обращались по поводу зарастания борщевиком Слудки Сыктывдинского района и в прокуратуру, и в Россельхознадзор – результата нет.

Кстати ____________________________________________________________

Напомним, что борщевик поначалу пытались использовать как корм для коров. В 70-е годы им активно засевали совхозные поля.

Поиграли и хватит

Потом от этой порочной идеи отказались, но было уже поздно: борщевик прочно обосновался в Коми. Чтобы от него избавиться, нужны огромные средства. Усилиями отдельных энтузиастов эту проблему решить нельзя.

Любопытно, что в Коми работники культуры решили найти ядовитому растению другое применение. Музыкальные коллективы превращают борщевик в музыкальные инструменты, делают так называемые «посохи дождя», различные дудочки. Даже говорят, что он издает волшебные звуки, можно применять и при медитации.

В свое время ансамбль «Северная околица» тоже изготавливал музыкальные инструменты из сухого борщевика. Но он так быстро распространяется, что все пустить на дудки не реально. Хоть даже обеспечить им симфонические оркестры.

А в соседнем Кирове борщевику нашли другое применение. Местный производитель жидких концентрированных удобрений разработал биопрепарат на основе борщевика . Сырье принимают у местного населения по 25 рублей за килограмм. И собирать надо в начале лета до цветения. Раз в Коми борщевика достаточно, может, соседям предложить? Пусть откроют здесь филиал, и тогда сельчане за деньги будут косить ядовитые заросли.

Екатерина МАКАРОВА.