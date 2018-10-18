Буйных здесь не держат, поэтому обсуждение «великих имен» прошло без эксцессов

Беспрецедентная по скорости кампания развернулась по всей России с подачи министра культуры РФ Владимира Мединского. Выступая недавно на площадке Общественной палаты России, он предложил дать крупным аэропортам страны имена выдающихся соотечественников.

Общественники «взяли под козырек», тут же составили список из 45 аэропортов (куда попал и сыктывкарский) и дали проекту пафосное имя: «Великие имена России».

Императрицу «зарубили»

В Общественную палату Коми, выступившую «сборщиком имен», поступили более сотни предложений. После отсеивания нелепых и ернических (типа «Синяк», имени Милы Йовович, «Корт Айка» и даже «Крылья Гапликова») в среду, 17 октября, члены Палаты, а также несколько приглашенных лиц из числа ученых, блогеров и директора аэропорта Владимира Александрова обсуждали 56 вполне достойных кандидатур, включая императрицу Екатерину Великую. Императрицу, правда, «зарубили» — не прошла «по конкурсу».

Так же как смотритель ижемского аэропорта Сергей Сотников, композитор Яков Перепелица и бывший предсовмина Коми АССР Зосима Панев. За бортом остались также мифологические персонажи Яг Морт и Пера-богатырь, писатель Сергей Довлатов и сварщик Эдуард Миллер, сделавший первый шов на трубопроводе «Сияние Севера».

В итоге двадцатку все же набрали. Голосование «ушло» в интернет.

Подключили, конечно, и сервильные медиаресурсы. В первую очередь — безотказное ТВ. Причем — в прайм-тайм, когда, как пел Высоцкий, «вся Канатчикова дача к телевизору рвалась». Дело-то ведь государственной важности!

И поэты, и летчики

В среду вечером в эфире телеканала «Юрган» прошло «народное рейтинговое голосование», по результатам которого в списке кандидатов осталось 10 имен. Это олимпийская чемпионка Раиса Сметанина, первый глава Коми Юрий Спиридонов, первый директор аэропорта «Сыктывкар», летчик Николай Банбан, ученый-социолог Питирим Сорокин, святитель зырянского края Стефан Пермский, поэт Иван Куратов, первый летчик Коми края Петр Истомин, ученый-этнограф Каллистрат Жаков, поэт и драматург Виктор Савин, народный учитель СССР Александр Католиков.

Вчера, 18 октября, этот список отправили в Общественную палату России, члены которой по сути за жителей республики и по каким-то неизвестным нам критериям сократят его до трех фамилий. Затем имена для всех 45 аэропортов разместят на сайте «Великие имена России» для открытого голосования. Проголосовать в интернете можно будет по принципу: один аэропорт — один голос. Победителей объявят 5 декабря.

Напомним, сегодня в России работает более 220 аэропортов. Из них лишь около десятка носят имена исторических личностей. В их числе аэропорт в Ульяновске, которому присвоено имя историка Николая Карамзина, аэропорт Кемерово имени Алексея Леонова и аэропорт Ростова-на-Дону, который был построен к чемпионату мира по футболу и назван в честь казачьего атамана Матвея Платова.

«Уколоться — и забыться»

В самой идее увековечить имена соотечественников, внесших свой вклад в историю страны, конечно, нет ничего плохого. Плохо то, что от акции с самого начала стал исходить душок «кампанейщины». На то, чтобы собрать предложения, выбрать десятку самых достойных, проголосовать за них и отправить список в Москву, регионам дали всего 10 дней. К чему такая спешка, никто в Общественной палате Коми объяснить так и не смог. «Ну не отказываться же», — с детской откровенностью заявила председатель Палаты Галина Киселева. Возражать ей никто не стал.

Между тем многие жители республики высказались против инициативы с переименованием. «Лучше бы купили в аэропорт новый трап и автобусы для подвозки пассажиров», — говорят люди.

Сегодня в Коми немало насущных вопросов, требующих внимания общественности. А вместо этого солидные «дяди и тети» обсуждают всерьез тему, высосанную из пальца. Похоже, только ради того, чтобы хоть как-то отвлечь сограждан от реальных и очень болезненных проблем. То есть действуют опять же по Высоцкому: «И канатчиковы власти колют нам второй укол…»

Кстати, нынешний созыв Общественной палаты Коми — пятый по счету. Следующий состав сможет по праву назвать себя «Палата номер шесть».

Виктор СЕМЕНОВ.