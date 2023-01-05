На этой неделе в селе Серегово Княжпогостского района местные депутаты отказались увольнять главу поселения Татьяну Каракчиеву.

При этом принято судебное решение о досрочном прекращении полномочий Татьяны Каракчиевой. И теперь, по идее, дело за судебными приставами. Как это будет выглядеть на практике, никто не знает – не было прецедентов.

Все прекрасно понимают, что Татьяна Геннадьевна никакая не преступница. Просто так сложились обстоятельства, что она оказалась участницей мелкого бытового конфликта. Обычное дело для сельчан, особенно по праздникам – никому и в голову не придет судиться по таким пустякам.

Но тут особый случай, ее попросту «подловили». Как говорится, дождались повода, чтобы от нее избавиться.

Хватит жить в нищете!

Осенью 2021 года беспартийную Татьяну Каракчиеву коллеги по депутатскому корпусу вновь переизбрали главой поселения Серегово (эту должность она занимает с 2019 года), куда помимо села входят еще расположенные по разные стороны Выми населенные пункты – Ляли, Политовка, Чесадор и Кошки. Всего на территории поселения проживает порядка 600 человек.

Т. Каракчиева стала неугодной для районной власти уже через пару месяцев, когда отказалась вместе с депутатами принимать на 2022 год куцый бюджет – менее 4 млн рублей (еще в 2020 году было почти 9 млн). В самом деле, почему каждый год его урезают?

Но главная неприятность для руководителя Княжпогостского района Анатолия Немчинова заключалась в том, что Каракчиева начала критиковать его деятельность. Одно время она даже подняла тему отделения села от Княжпогостского района, поскольку до Айкино (Усть-Вымский район) добираться проще, чем до Емвы.

А еще у местных была большая обида на районную власть, ведь чиновники фактически отстранились от проблем села. Деньги не выделяются, а налоги от деятельности популярного санатория уходят в Сыктывкар.

Реальная помощь

Татьяну Каракчиеву поддерживают не только депутаты, но и большинство жителей поселения. Она реально помогает людям.

При ней обустроили два новых колодца, еще пять отремонтировали, привели в порядок 750 метров внутрипоселенческих дорог, установили 11 контейнерных площадок для вывоза твердых отходов, купили 39 контейнеров. В пяти квартирах отремонтировали теплосети, еще в двух квартирах произвели косметический ремонт. По суду добились освещения межпоселенческих дорог, построили новый пожарный водоем в поселке Ляли, на трех кладбищах установили контейнеры и обустроили площадки под них, вывезли мусор, установили поклонные кресты, которые освятил батюшка.

Работа главы и состоит из таких, на первый взгляд, небольших дел, но они очень важны для сельчан, обделенных вниманием районных властей.

Кто ответит за ущерб?

Появление в жизни Татьяны Каракчиевой уголовной новеллы привело лишь к тому, что она стала еще более принципиальной. Она обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку на предмет возможного привлечения к ответственности Анатолия Немчинова за халатность и бездействие, повлекшие многомиллионный ущерб природоохранной зоне Серегово.

На основании проверки и выводов Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Коми и Ненецкому автономному округу выявлен факт нанесения вреда двум земельным участкам на сумму более 7 млн рублей. Речь идет о разгерметизации очистных сооружений. По имеющимся документам от администрации Княжпогостского района никакие работы по устранению разгерметизации очистных сооружений в Серегово не проводились и не планируются. Кто за бездействие и халатность должен отвечать? Первое лицо района, считает Татьяна Каракчиева.

Сами как-нибудь…

На декабрьской сессии депутаты поселения Серегово отказались утверждать бюджет на 2023 год. А как его можно принимать, если полномочия по обеспечению населения твердым топливом оцениваются всего… в 540 рублей! Только на освещение территории поселения требуется 700 тысяч рублей, а в проекте бюджета фигурируют всего 520 тысяч. На очистку внутрипоселковых дорог требуется 500 тысяч, а прописано всего 300 тысяч рублей. И так далее…

Районные чиновники говорят, что, мол, сами как-нибудь средства изыскивайте. И действительно, сельчанам приходится решать проблемы самим. Промывку и опрессовку батарей минувшей осенью на безвозмездной основе в Серегово проводила управляющая компания из Сыктывкара, так как по Княжпогостскому району было дано негласное указание не помогать Серегово.

«Прет против власти»

За затянувшимся противостоянием между Татьяной Каракчиевой и Анатолием Немчиновым следит весь Княжпогостский район.

– Я не сомневалась в большинстве депутатов Серегово, – комментирует депутат Совета Княжпогостского района Людмила Клюндт. – Те, кто в курсе всего реально происходящего, могут с уверенностью сказать, что именно Татьяна Каракчиева должна занимать должность главы администрации поселения. Татьяна – мощь Княжпогостского района. Прет против власти. Через суды добивается всего для своих деревень, очень старается для людей.

На декабрьской сессии Совета депутатов поселения Серегово присутствовал депутат Госдумы РФ Олег Михайлов. По его мнению, ситуация в Серегово – яркий пример демократии. Люди законными способами отстаивают свои права и свою точку зрения, защищают своего руководителя. В данной ситуации власть ведет себя весьма неуклюже, только еще более настраивает народ против себя. Чиновникам надо учиться разговаривать с народом, прислушиваться к его мнению, а не выслуживаться перед начальством.

Сергей МОРОХИН.