Недавно состоялось очередное заседание депутатов Совета муниципального района «Ижемский». На повестку дня было вынесено 15 вопросов, касающихся различных проблем жизни района.

Одним из последних обсуждался вопрос об обращении в Государственный Совет республики. С предложением выступил представитель КПРФ депутат Дмитрий Канев. Он отметил, что представленный Госсовету проект КПРФ направлен на частичное перераспределение налоговых доходов в виде налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья между уровнями бюджетной системы Российской Федерации – уменьшение установленных нормативов отчислений в федеральный бюджет со 100% до 50%, установление нормативов отчислений в бюджеты субъектов РФ в размере 50%.

Депутат Госсовета Коми Олег Михайлов предложил оставлять в регионе 50% от НДПИ, налога на добычу полезных ископаемых. По предварительным подсчетам сумма, которая могла поступить дополнительно в бюджет, составила бы 65 млрд рублей. По мнению коммунистов, принятие такого закона смогло бы повысить качество жизни и реальный уровень благосостояния граждан, проживающих в районах добычи углеводородного сырья, обеспечить их право на благоприятную окружающую среду и экологическую безопасность.

В тексте обращения ижемских депутатов к их коллегам из Госсовета, в частности, говорится:

«Дефицит бюджета на 2021 год составляет 9,6 млрд руб. В то же время отчисления в федеральный бюджет налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья в Республике Коми в 2019 году составили 138 192 546 тыс. руб.

В связи с вышеизложенным у нас возникает вопрос: каким образом вы, уважаемые депутаты, собираетесь закрывать дефицит бюджета Республики Коми на 2021 год и плановые периоды 2022 и 2023 годов? Каким образом предлагаете решать проблемы нам, проживающим в сельских районах, где нет градообразующих предприятий?»

Ижемские депутаты предложили парламенту Коми вернуться к рассмотрению вопроса о корректировке Бюджетного кодекса в пользу регионов.

Виктор СЕМЕНОВ.