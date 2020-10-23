Бур лун, «Санта-Барбара»! В Коми наблюдают за увлекательным сериалом о тайнах гламурной жизни

36-летний фигурант светской хроники Игорь Булатов может стать председателем правительства РК, а шикарная женщина, работавшая в иностранной фирме, – вице-премьером кабинета министров Коми.

Удивительное – рядом

Недавно наша республика обзавелась двумя сенаторами в юбках. Одна – Елена Шумилова – по образованию учительница начальных классов. Другая – Ольга Епифанова – окончила торговый техникум и переехала на ПМЖ в Архангельск (в Коми не жила ни одного дня, если не считать сыктывкарской гостиницы).

Казалось бы, после этих назначений нас уже трудно чем-то удивить. Особенно, когда виртуальным депутатом Госсовета стал некий Максим Шугалей – загадочный узник «замка Иф», то бишь далекой африканской тюрьмы.

Тем не менее, губернатору Коми вновь удалось поразить местную публику. Владимир Уйба, благообразного вида пожилой мужчина с бородкой, оказался человеком с живой фантазией и широкими связями. На высшие посты в кабмине он предложил столь неожиданные кандидатуры, что все ахнули.

Зато теперь мы сможем лучше узнать героев реалити-шоу под условным названием «Гламурная тусовка». А это целый мир «класса люкс» с его лощеными метросексуалами, силиконовыми красотками, свадьбами во дворцах, скандальными разводами и громкими спорами о том, кто, когда и от кого забеременел. Тут важно правильно подсчитать сроки. Но еще важнее – деньги.

Красиво жить не запретишь

Деревенька Барвиха – это вам не какой-нибудь Позтыкерос. Другие нравы, обычаи, интересы. О коми селах никто не пишет, зато о «рублевско-барвихинских» обитателях пресса сообщает охотно и красочно. Например: «Малахов сглазил Лопыреву: шоу-бизнес обсуждает развод модели с «мужем-голодранцем» («Собеседник RU» от 14 октября с.г.).

Прочитав такое, усть-цилемские старообрядцы перекрестятся, ижемцы брезгливо поморщатся, обитателям Устькуломщины вообще по фигу: при чем тут какая-то Лопырева? Но теперь нам, увы, придется во все это вникать – ведь под «мужем-голодранцем» подразумевается человек, которого Владимир Уйба предлагает сделать премьером Коми.

Итак, цитируем «Собеседник»: «Светская тусовка замерла в ожидании новости о разводе роковой разлучницы Виктории Лопыревой с супругом – бизнесменом Игорем Булатовым. Ну как бизнесменом? Он мог им считаться, пока был в браке с дочерью магната группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна – Татой. А теперь…

Виктория была романтическим увлечением Игоря. И чтобы не заморачиваться на содержание, он устроил ее работать в тот же «Ташир», да жил себе припеваючи на два дома. Но не нравилась Виктории роль любовницы, да и срок беременности уже поджимал…»

Устроить любовницу в фирму отца законной супруги – это еще полбеды. Но в интернете появилось совместное фото, сделанное то ли в Майами, то ли на Мальдивах, где отдыхали любовники. Судя по снимку (говорят, его «слила» сама Лопырева), модель находилась в интересном положении. Причем аккурат в то время, когда жена Булатова была на сносях.

Позднее «разлучница» утверждала, что ей не хотелось рушить здоровую капиталистическую семью, но… «Когда узнала, что он ждет ребенка, сама уже была беременной», – оправдывалась г-жа Лопырева.

Карапетян-старший – олигарх из списка «Форбс» – такого предательства зятю не простил – с треском выгнал из фирмы. И даже якобы грозился ему «что-то отрезать» (хотя это, возможно, сплетни).

После этого Булатов и Лопырева поженились. Но вскоре стало ясно, что своих денег у вроде «как бизнесмена» Игоря немного. А жить в бедности (по меркам столичного бомонда) фотомодель не привыкла.

Кресло для героя

И вот вам очередная серия про «гламур-тужур». С неожиданным поворотом сюжета. «Герой-любовник», возможно, для того, чтобы залечить душевные раны, намерен завербоваться на Север. Уехать в тайгу, к медведям, к аборигенам? Туда, где нет белых кабриолетов, зато сельские красавицы ходят зимой в белых валенках…

Все это интересно, однако при чем тут Коми? И почему романтический герой отправляется не на нефтяную вахту в Усинск, а прямиком на Стефановскую площадь – в кресло премьер-министра?

Конечно, Игорь Булатов – личность известная. Благодаря светскому скандалу он прославился на всю страну. Но чем человек, погоревший на банальном адюльтере, сможет помочь жителям нашей бедной республики? Надо ведь заниматься проблемами ЖКХ, грязными коровниками, убитыми дорогами. Одного умения «клеить модели» тут явно недостаточно. Все-таки правительство – это вам не кружок «Умелые руки».

«Товарищ, я вахту не в силах стоять!»

Экс-предводитель республики Сергей Гапликов тоже не доверял местным кадрам. Ему повсюду мерещились саботажники, недобитки из «банды Гайзера». Поэтому Гапликов призвал в Коми варягов и сколотил из них целую дружину. А кончилось тем, что в апреле с.г. дружина сбежала вслед за своим главарем.

Но даже Гапликов ставил на хозяйственные должности не гламурных мажоров, а людей опытных, бывалых. Таких, например, как бывший мэр Смоленска Константин Лазарев, который 15 месяцев отсидел в СИЗО. Лазарева в суде оправдали, но он бы и на «зоне» не потерялся – смог бы сделать карьеру банщика или хлебореза. Зэки таких уважают.

Г-н Лазарев был вице-премьером Коми, курировал ЖКХ, транспорт, «мусорную реформу». Он, кстати, первым все понял, собрал походный чемоданчик (такие есть у любого варяга) и умчался из республики, не дожидаясь отставки своего шефа Гапликова.

А теперь на вакантную должность зампреда правительства Владимир Уйба предложил некую Ирину Бахтину, журналистку по образованию, но с опытом работы в иностранных фирмах – «сигаретной» «Филип Моррис» и британо-голландской Unilever, что производит чистящие средства для унитазов, кетчуп Calve и чай Lipton.

Матерый Лазарев наверняка огорчится, узнав, что его, оказывается, можно заменить 44-летней женщиной, которая вряд ли разбирается в хозяйственных вопросах. Другое дело – бытовая химия, табак, майонез, маргарин. Тут г-жа Бахтина, возможно, специалист.

Без руля и ветрил

Представляя в Госсовете тандем «Булатов-Бахтина», Уйба отделался лишь общими фразами про деловые качества соискателей. Но ни одного конкретного примера вспомнить почему-то не смог. Возникло впечатление, что этих людей он видит чуть ли не впервые и целиком полагается на чьи-то рекомендации. Возможно, с Булатовым знаком сын губернатора, который вращается в среде молодых «коммерсов»? Но если именно он присоветовал папе данную кандидатуру, то это не лучшим образом характеризует главу региона.

Похоже, что новый губернатор до сих пор не имеет ни своей команды, ни скамейки запасных. Поэтому подвержен «влияниям». Именно так он по сути лишил республику достойного представительства в Совете Федерации. Одно «сидячее место» было зарезервировано федеральным центром (оно досталось архангельской женщине Епифановой). Другое, видимо, было обещано спонсору минувшей выборной кампании – ООО «Лузалес».

Так же, в пожарном порядке, решались и вопросы о назначениях в Госсовете. Галина Габушева в последний момент отказалась от хлопотного места спикера. Стали срочно искать замену. Пришлось выдергивать с хорошего места (с ликеро-водочного завода) «единоросса» Сергея Усачева.

То есть главный принцип нынешней кадровой политики Желтого дома – спонтанность. О последствиях там, вероятно, не думают…

Впрочем, и сам Уйба ровно таким же образом попал на Север. То есть – случайно. Говорят, будто вице-премьер РФ Татьяна Голикова лоббировала его кандидатуру на пост главы Минздрава в новом составе правительства. Однако в схватке бульдогов под ковром команда «голиковцев» проиграла, и министром стал Михаил Мурашко. Сам же Уйба после этого вроде был не прочь возглавить Ульяновскую область. Но в итоге ему досталась «нехлебная» Коми.

А виноват в этом коронавирус. Когда началась пандемия, Кремль решил подчеркнуть, что за ковид отвечает не Москва, а регионы. И тогда вспомнили про незадачливого Сергея Гапликова. На этом «отдельном отрицательном примере» решили показать, что во всем виновата местная власть. И заодно напугать других губеров: мол, нечего бухать, надо контролировать ситуацию!

Таким образом республику уже дважды использовали в качестве пугала для остальных регионов. В первый раз в 2015 году, когда арестовали Вячеслава Гайзера и всю верхушку Коми (кампания по борьбе с коррупцией). И второй раз в апреле 2020 года (теперь уже кампания по борьбе с пандемией).

Почему именно Коми так часто приносят в жертву? Видимо, она не имеет в Москве высоких покровителей и не представляет особого интереса для влиятельных олигархов. И главное, народ тут тихий, покорный. А местная элита, напуганная недавними арестами, забилась в щель.

Менять губернаторов в разгар пандемии, конечно, нельзя. Худо-бедно, но Гапликов выстроил свою кадровую «вертикаль». И с помощью чисто административных мер мог контро-

лировать хотя бы соблюдение масочного режима в магазинах и общественном транспорте.

Доктор Уйба не сумел даже этого. И в результате число заболевших COVID-19 в Коми уже пробило 11-тысячную отметку.

По идее, правительство Коми должно провести экстренное заседание на тему: «Республика в опасности! Все на борьбу с ковидом!» Но в республике до сих пор нет полноценного правительства. Идет непонятная кадровая возня, которую сопровождают сплетни и слухи.

Владимир СУМАРОКОВ.