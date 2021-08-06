Был ли конфликт интересов? Председателя Избиркома Коми Дмитрия Митюшева попытались отстранить от должности

Кампания по выборам депутатов Госдумы только-только набирает обороты, но уже преподнесла немало сюрпризов. Похоже, что политическая осень будет жаркой.

В июле чуть было не случилась сенсация. Член Избирательной комиссии Коми с правом решающего голоса Андрей Никулин попытался вынести на голосование вопрос об отстранении от должности председателя Избиркома Коми Дмитрия Митюшева. Коллеги его не поддержали.

Вот как он сам объяснил свою инициативу: «В Коми принципы независимости и равноудаленности избирательных комиссий всех уровней повсеместно нарушаются. Далеко за примерами ходить не надо. Председатель Избиркома Коми Дмитрий Митюшев участвовал в качестве представителя главы Коми в пленарном заседании Госсовета Коми. На тот момент Владимир Уйба уже был выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы. Сложилась парадоксальная ситуация: председатель Избиркома Коми является представителем кандидата, и это при том, что закон о противодействии коррупции ему начисто запрещает вообще быть чьим-либо представителем. Для разрешения этого вопиющего конфликта интересов мной был поставлен вопрос о прекращении полномочий Дмитрия Митюшева, но он даже не был вынесен на голосование».

Отметим, что это уже не первый случай, когда Андрей Никулин проявляет принципиальность, а его неудобные вопросы снимаются с повестки заседаний Избиркома Коми. По этим фактам на данный момент ведутся судебные тяжбы.

«Национальная карта»

Подкинул «горяченького» и Владимир Уйба. Выступая на расширенном заседании коллегии Прокуратуры Коми, губернатор призвал силовиков оперативно реагировать на любые проявления национализма во время подготовки и проведения выборной кампании. Что он имел в виду, так и осталось загадкой. Тем не менее, общественность возбудилась.

25 июля президиум межрегионального общественного движения «Коми войтыр» выступил с заявлением, в котором было отмечено, что в регионе нет ни малейших предпосылок для проявления национализма.

«Мы считаем недопустимым использование главой Республики Коми «национальной карты» во время предвыборной и выборной кампании», – отмечается в заявлении.

Видит око…

Сентябрьские выборы в Сыктывкаре впервые пройдут под тотальным видеонаблюдением. Городские власти уже отрапортовали о запуске аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Заявлено, что повсеместно установленные камеры способны распознавать биометрические параметры лиц, любые опасные события и действия.

То есть мы переходим на совершенно иной уровень борьбы с позорными явлениями, которые еще с «нулевых» годов сопровождают выборные кампании. Речь, в частности, идет о массовой скупке голосов.

В прошлом году на выборах депутатов Государственного Совета Коми «торги» шли повсеместно – в городах и в отдаленных населенных пунктах. Менялись только суммы: чем дальше от столицы, тем ниже была цена, поскольку в сельской глубинке народ рад любой копейке.

Теперь хотя бы в Сыктывкаре можно будет наконец-то ловить за руку скупщиков, которые, по сути, занимаются подрывом государственных устоев, так как их действия влияют на формирование законодательной власти.

Впрочем, не стоит торопиться с оптимистическими прогнозами. Ведь считается, что у нас в стране нет политической коррупции, ну или почти нет. Следовательно, не может идти и речи о каких-то темных товарно-денежных отношениях в избирательном процессе. А раз так, то зачем тогда полиции искать каких-то скупщиков голосов и узнавать, откуда у них деньги. А вдруг ниточки потянутся на самый верх властной вертикали?

Не такой уж он безопасный

Да и насчет безопасности тоже не так все однозначно. В сентябре прошлого года во время выборной кампании в Госсовет Коми было совершено несколько нападений. Самое наглое из них произошло прямо на ступеньках Сыктывкарского городского суда: негодяи плеснули какой-то зеленой дрянью в лицо электоральному юристу и на тот момент кандидату в депутаты Госсовета Коми от оппозиционной партии Виктору Воробьеву. К счастью, обошлось без тяжких последствий, глаза спасли контактные линзы.

Надо ли говорить, что та часть Сыктывкара, где расположен суд, а также здания прокуратуры и МВД, и без «Безопасного города» понатыкана камерами слежения. Но нападавших так и не нашли (если, конечно, вообще искали).

Есть надежда, что «Безопасный город» поможет сделать Сыктывкар чище хотя бы в том плане, что уже не удастся безнаказанно портить облик столицы, расклеивая агитационные материалы где ни попадя. Теперь уже не скажешь – «нет доказательств».

Совсем одни

Начиная с 90-х годов, Республику Коми в российском парламенте всегда представляли, как минимум, два депутата. В новом созыве есть веские основания полагать, что останется лишь один, да и тот будет избран по Сыктывкарскому одномандатному округу.

А как же выборы по партийным спискам? Глава Коми Владимир Уйба возглавляет территориальную группу «Единой России». Первое место в партийном списке партии власти раньше всегда однозначно гарантировало беспроблемное прохождение в Госдуму. Но только не в этот раз.

Чтобы избраться в Госдуму восьмого созыва от территориальной группы (независимо от партийной принадлежности), сегодня надо набрать примерно 160 тысяч голосов избирателей. Понятно, что когда в нее входит сразу несколько регионов, то шансы резко возрастают. Например, на выборах 2016 года «Единая Россия» сформировала мощную территориальную группу из кандидатов от Коми, Ненецкого округа, Архангельской и Кировской областей. От нее места в парламенте заняли сразу три кандидата (один из них выиграл мандат в одномандатном округе). Среди них была кандидат от Коми Ольга Савастьянова, шедшая в партийном списке под вторым номером.

В этот раз Коми будет в полном одиночестве тянуть всю территориальную группу. На выборах главы Коми в 2020 году Владимир Уйба набрал порядка 145 тысяч голосов избирателей (более 73 процентов от числа проголосовавших). Выходит, что есть шанс еще чуть поднабрать и зацепиться за депутатский мандат? Но на этот раз и явка по всем социологическим выкладкам ожидается низкой (в том числе из-за ковида), и конкурентная борьба будет острее, так как к выборам допущен Олег Михайлов от КПРФ, которого, как известно, в прошлом году по весьма неоднозначным причинам не зарегистрировали кандидатом на должность главы Коми.

Изначально Владимиру Уйбе на этих выборах отведена роль «паровоза» в территориальной группе от партии власти (такая практика уже давно прижилась во многих регионах). То есть он в случае победы вроде как должен будет передать мандат следующему за ним кандидату Руслану Магомедову (второй номер в территориальной партийной группе «Единой России»). Узнаваемость у Владимира Уйбы высокая, его административный ресурс знает, как себя вести на выборах, очень надеемся, что и с финансами у этого тандема все в порядке, а вот со всем остальным…

Техническая роль

Здесь надо сделать важное пояснение. На выборах в Госдуму все партии, участвующие в них, должны сформировать строго определенное законом количество территориальных групп. Руководство партий делит их на проходные и, скажем мягче, на не очень проходные группы, то есть для количества, а не для качества. Например, КПРФ сформировала отдельную территориальную группу, в которую вошел лишь Ненецкий округ. В НАО порядка 30 тысяч избирателей, и если за представителя КПРФ проголосуют все, то результат все равно будет нулевым. Порядка 160 тысяч голосов там можно набрать разве что вместе с оленями.

Боюсь, что в московском офисе партии власти сегодня на Коми не делают особой ставки, потому и получился такой незавидный предвыборный расклад. Тем не менее, возможность побиться за результат все же сохраняется, пусть и теоретическая.

Сергей МОРОХИН.