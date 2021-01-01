Был не жилец, теперь – молодец! Как усть-куломский охотник и его семья спасали раненого лебедя от верной гибели

В конце мая прошлого года житель села Усть-Кулом Александр Павлов отправился на утиную охоту. В окрестностях Кебанъеля, в одной из ложбин вблизи Вычегды, он заметил крошечное, как лужа, озерцо, а на нем – белого лебедя с поникшей головой.

Опытный охотник сразу понял: птица была серьезно больна или ранена, поэтому не могла улететь, а значит, шансов выжить у нее – ноль.

Надев бродни, Александр вынес беспомощного лебедя на сухое место. Потом позвонил жене Ольге, рассказал ей о находке. Ольга без колебаний ответила: «Вези домой, будем лечить!»

Это вам не курица…

Лебедь был очень слаб, истощен, на его груди зияла глубокая рана. В общем, с виду уже не жилец. Как ему помочь, чем лечить и кормить, супруги толком не знали. Это ведь не курица домашняя, а большая дикая птица – в клетку не посадишь, да и клевать пшено она вряд ли будет.

Ольга Павлова написала о раненом лебеде в соцсетях, попросила совета. И многие люди сразу откликнулись – сообщили, чем лечить и как правильно ухаживать. Правда, нашлись и скептики. Например, одна женщина из Кирова рассказала, что тоже пыталась вылечить больного лебедя, но тот умер на пятый день – просто отказался принимать пищу.

Лео еще вернется

Больного лебедя Павловы выхаживали всей семьей. Для него покупали лекарства, а чтобы спасти от истощения, на первых порах впрыскивали в клюв подслащенную воду. «Пациенту» очень помогала и Зинаида Михайловна Фаст, которая в свое время руководила сельской ветлечебницей. По три раза на дню она делала лебедю уколы, лечила рану целебной мазью. И птица пошла на поправку.

Белый красавец оживился, стал поднимать голову, начал осторожно ходить, а потом и купаться в маленьком бассейне, который для него сделали.

В семье Павловых двое мальчишек: Кирилл уже ходит в школу, Тимур – в детсад. Все лето они приносили Лео (так назвали питомца) свежую траву. А когда Лео окреп, стали давать ему вареные зерна пшеницы, морковь, горох и даже яйца.

Правда, с наступлением холодов лебедя пришлось отдать в другую семью, где держат птиц и для них есть хорошие условия для зимовки. Но весной, как рассказал Александр Павлов, Лео обязательно вернется к Тимуру и Кириллу.

Кстати, лебеди живут до 30 лет. А питомцу Павловых нет еще и двух. Так что дружба малышей с красавцем Лео, как надеется глава семейства, может быть долгой.

Николай ЛЮТОЕВ,

село Усть-Кулом.