«Была осечка – ставьте свечку!» Почему молодым операм посоветовали сходить в церковь, и как будущий глава МВД дважды избежал гибели

Министр внутренних дел МВД по РК (2005-2007 гг.) Владимир Силаев мог и не стать генералом. В 1978 году он едва не погиб, будучи еще молодым лейтенантом, рядовым инспектором Сыктывкарского угрозыска. О тех событиях рассказывает бывший сослуживец Силаева – капитан милиции в отставке Анатолий Соловьев.

В августе 1978 года столицу Коми потрясли два жестоких преступления, совершенных в один день. В пригородном поселке Трехозерка муж топором зарубил жену и с охотничьим ружьем скрылся. Похожая семейная драма случилась и в сыктывкарском местечке Кочпон.

Отелло из Лесозавода

В этом микрорайоне, в ту пору еще рабочем поселке, имевшем «криминальную славу», в одном из домов по улице Поселковой проживала молодая семья – Ольга и Николай Смирновы (имена и фамилии потерпевших и фигурантов изменены). Муж был до крайности ревнив, ему постоянно мерещилось, что жена ему изменяет.

Однажды супруга, уставшая терпеть истерические обвинения мужа, забрала трехлетнюю дочку и ушла к своим родителям, которые жили в Кочпоне, недалеко от местной церкви. Вернувшись с работы, Смирнов не застал жену дома. Порывшись в ее вещах, он обнаружил старый блокнот, а в нем пожелтевшую от времени записку от бывшего одноклассника с признанием в любви. Николай пришел в ярость. Он купил в магазине две бутылки водки и до трех часов ночи тупо пьянствовал в одиночку. Затем, вооружившись охотничьей двустволкой, отправился в родительский дом жены на «разборки».

Близорукий злодей

Ольга Смирнова с ребенком спали в деревянной избе. Под утро женщина проснулась, взглянула в окно и увидела, как во двор входит муж с ружьем в руках. Схватив дочь, она разбудила родителей и выскочила с малышкой в другое окно, выходившее в огород.

Смирнов стал ломиться в дом. Отец Ольги попытался его урезонить и открыл дверь. «Где Ольга?» – спросил разгневанный зять. Хозяин дома развел руками: «Да не было ее у нас, успокойся, Николай».

И тут Смирнов увидел знакомые босоножки –

обувь жены у входной двери. Это его взбесило, и он выстрелил в тещу. В этот момент с его носа свалились очки (ревнивец плохо видел), поэтому, выстрелив второй раз, теперь уже в тестя, злодей промахнулся. Но быстро перезарядил двустволку и всадил заряд дроби в плечо пожилому мужчине.

Затем Николай выбежал из дома, а соседи, услышав выстрелы, вызвали скорую помощь и милицию.

«Живите, менты!»

Весь личный состав сыктывкарского ОВД был поднят по тревоге. Шутка ли: по городу бродят два вооруженных преступника! Для начала определили весь круг знакомых убийцы Попова из Трехозерки и лесозаводского «стрелка» Смирнова.

– На второй день безус-пешных поисков начальник угрозыска отправил меня и Владимира Силаева в засаду по месту жительства двоюродного брата Смирнова – Григория Колегова. Проживал он тоже в Лесозаводе, недалеко от здания почты. За его домом велось круглосуточное наблюдение, – вспоминает Анатолий Соловьев. – По тропинке, минуя сарай, мы подошли к дому Колегова. Тогда мы еще не знали, что за дверью сарая, который мы миновали, притаилась смерть…

Около десяти часов вечера с Володей Силаевым мы вошли в одну из комнат дома Колегова. Стояла жара, и я попросил хозяина приоткрыть окно. И вдруг раздался выстрел. Мы бросились на улицу, а когда открыли дверь сарая, увидели на земле окровавленного мужчину, рядом – охотничье ружье. Это и был Николай Смирнов. Он еще дышал и успел прохрипеть: «Живите, менты! Я мог вас расстрелять, когда вы шли к дому. Но решил не брать на себя еще две жизни. Хотя мне и так гореть в аду…». Через минуту он закрыл глаза и умер.

Силаев вызвал по рации оперативную группу, и мы поехали в отдел милиции. В кабинете Володя достал из сейфа бутылку водки, налил две рюмки и сказал: «Вот, лейтенант, значит, будем жить»…

…Той же ночью в сыктывкарском «больничном городке» неожиданно потух свет. Бригада городских электрических сетей, выехавшая к месту аварии, обнаружила на подстанции обугленный мужской труп, рядом валялось ружье. Это оказался Попов, подозреваемый в убийстве жены в поселке Трехозерка.

Два разбойника

В том же 1978 году Силаев во второй раз мог погибнуть при задержании вооруженного преступника.

Поздним октябрьским вечером зам. начальника уголовного розыска Иван Бихерт собрал срочное оперативное совещание. А произошло следующее: около 21 часа возле винно-водочного магазина в поселке Лесозавод двое неизвестных лиц с применением оружия (обреза охотничьего ружья) совершили разбойное нападение. У местного жителя отобрали часы, деньги и джинсовую куртку. Он запомнил лишь, что один из преступников был высокого роста, второй – пониже и сильно хромал на левую ногу.

Бихерт так и сказал: «Товарищи сыщики, этих лесозаводских Тарапуньку и Штепселя (он сравнил преступников со знаменитыми советскими куплетистами) нужно срочно задержать».

Собрали всех оперов и разделили по парам. Я, как всегда, оказался в связке со своим другом – Владимиром Силаевым, тогда инспектором группы «А», входившей в отделение угрозыска. Всю ночь напролет мы проверяли притоны и увеселительные заведения города, но безрезультатно.

Следующая неделя преподнесла сюрприз: два аналогичных преступления по улице Тентюковской. В частном секторе ограблена семейная пара и в парковой зоне поселка Строитель совершено нападение на пожилую женщину, которую вооруженные грабители обобрали до нитки.

Вскоре у сыщиков появилась оперативная информация: разбойное нападение совершают двое судимых – некто Голеев («Тарапунька») и Усов («Штепсель»), недавно освободившиеся из мест лишения свободы. У них было много знакомых в Сыктывкаре, особенно в Лесозаводе. Матерые уголовники часто меняли места ночлега. А когда узнали, что их ищет милиция, стали еще осторожнее – ночевали в подвалах и даже на теплотрассах.

«Володя, стреляй!»

– Была пятница, конец рабочей недели – самое время, чтобы преступники вышли на «охоту», – продолжает А. Соловьев. – Начальник сыктывкарского ОВД Иван Ершов собрал оперативников и распределил их по всему городу.

Мне с Володей Силаевым досталась улица Первомайская – участок от гостиницы «Центральная» до улицы Колхозной. Было около 23.00, когда мы подошли к улице Домны Каликовой и вдруг услышали женские крики. Звуки доносились за перекрестком Первомайская и Домны Каликовой. Мы бросились в этом направлении и увидели двух женщин. Потерпевшие объяснили, что их только что ограбили двое мужчин: забрали сумочки, одну из подруг ударили прикладом ружья.

Вдвоем мы преследовали грабителей по улице Колхозной, она была частично освещена. Беглецы бросились в сторону Давпона. Силаев был впереди от меня метров на десять, и я ему крикнул: «Володя, стреляй, уйдут!». Вдруг один из «отморозков» обернулся, на бегу выбросил правую руку вперед. Мелькнул обрез ружья, мне даже показалось, что я слышу характерный щелчок, однако выстрела не последовало.

Зато выстрелил мой напарник. Володя стрелял вверх, но ошеломленные преступники сразу остановились и подняли руки.

Мы доставили разбойников в отдел, благо, он был рядом. Злодеи подробно рассказали о всех совершенных ими нападениях и о трех квартирных кражах.

На следующий день мы вместе с Силаевым зашли к эксперту Александру Томову. Он объяснил, почему не произошел роковой выстрел. Оказывается, капсюль патрона был пробит бойком сбоку, а не по центру. Ружье же было заряжено картечью. «Повезло вам, опера, бегите в церковь, ставьте свечки, вас Бог от смерти спас», – резюмировал наш эксперт.

P.S. По приговору суда рецидивисты Николай Голеев и Петр Усов получили соответственно 15 и 17 лет лишения свободы.

А Владимира Силаева и Анатолия Соловьева наградили. Выдали денежную премию: аж по 30 рублей на каждого. Для сравнения: советские студенты получали стипендию в 40 рублей. Так, довольно недорого, государство оценило отвагу молодых оперов, рисковавших жизнью.

Елена НЕСТЕРОВА.

КСТАТИ

Звездный дуэт

Долговязый украинец и маленький еврей-одессит

Сыктывкарские пинкертоны прозвали двух грабителей Штепселем и Тарапунькой. Последний (Юрий Тимошенко), наверное, очень бы удивился, ведь до начала своей артистической карьеры он сам служил в милиции. А Штепсель (Ефим Березин) работал скромным электромонтером.

В первый раз комики-куплетисты выступили дуэтом в 1946 году в Киеве. Их творческий союз продолжался 40 лет. Они имели такую популярность, какая нынешним «звездам» даже не снилась. Когда Березин и Тимошенко приезжали на гастроли, зрители не хотели их отпускать. К примеру, во Владивостоке поезд долго не мог отправиться в путь потому, что поклонники артистов легли на рельсы….

Тарапунька умер в 1986 году в больнице на руках друга. Штепсель пытался выступать один, но неудачно. Он скончался в

2004-м в Израиле. Кстати, дочь Ефима Березина вышла замуж за знаменитого артиста Леонида Каневского, ведущего программы «Следствие вели…».