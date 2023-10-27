В рамках региональной программы по созданию фельдшерско-акушерских пунктов в Коми было выделено 709 миллионов бюджетных рублей (из них 665 млн руб. – из федеральной казны). Предполагалось, что уже в 2021 году появится 19 новых ФАПов. Однако первый этап строительства региональные власти успешно провалили.

В программе акцент был сделан на быстровозводимые ФАПы из модульных конструкций. На заводах их изготавливают в течение двух недель. Среднее время сборки такой конструкции на месте – 1 месяц. Правда, по новым санитарным требованиям, ФАПы должны иметь еще и автономное водоснабжение. Но даже с учетом подведения всех коммуникаций это стандартное и очень простое сооружение (обычно из трех основных помещений – смотрового, прививочного и процедурного кабинетов) возводится максимум за 2-3 месяца. А в Коми сроки сдачи этих объектов в эксплуатацию часто переносились.

В итоге худо-бедно, но 19 первых ФАПов все же построили. Деньги чиновники освоили, ленточки торжественно перерезали, перед Москвой отчитались. Но вскоре выяснилось, что большинство «фельдшерских домиков» имеет строительные дефекты. А в ряде случаев допущены просчеты при выборе участков под ФАПы. Получается, что сотни миллионов рублей были потрачены, мягко говоря, неэффективно?

Ниже мы предлагаем краткий обзор состояния новых ФАПов в разных районах Коми, подготовленный депутатом Госсовета Татьяной Саладиной.

Выльтыдор

«ФАП в сыктывкарском поселке Выльтыдор обошелся казне в 9 миллионов рублей. Его открыли 1 августа этого года ко Дню республики. В торжественном мероприятии участвовал сам глава Коми Владимир Уйба.Все знают, что Выльтыдор во время паводков регулярно подтапливается. А значит, дорожка, ведущая к ФАПу, весной тоже окажется в воде. И тогда, как кто-то пошутил на церемонии открытия, фельдшера придется переносить на руках через лужу. А вот кто будет переносить пациентов?

Внутри здания уже появилась сырость: в углах подтеки, на потолке – ржавые пятна. На полу видны неровности, темные полосы на линолеуме. Трубы с холодной водой проходят под полом, и чтобы они не замерзли, снизу обогреваются электричеством. Во-первых, это очень затратно. Во-вторых, есть сомнения, выдержит ли такая система обогрева суровую северную зиму.

Якша

В поселке Якша Троицко-Печорского района проживает около 600 человек. Это крупный по нынешним временам населенный пункт, который находится в 120 км от райцентра. Ранее здесь закрыли больницу, перевели ее в статус амбулатории, а потом «дооптимизировались» до того, что остался лишь фельдшерский пункт. Здесь уже очень много лет работают уважаемые жителями фельдшер Станислав Николаевич и медсестра Виктория Анатольевна.

ФАП располагается в капитальном кирпичном здании с центральным отоплением, водоснабжением и водоотведением. Но и здесь уже закручивают сваи для установки так называемого нового модульного ФАПа с двумя кабинетами. Место выбрали такое, что с одной стороны не подъехать, только с другой – между домами.

Транспорту, особенно зимой, заехать сюда будет проблематично – дороги как таковой нет. Обещали построить вместе с ФАПом гараж, но как выясняется, не будут. Машина скорой помощи сейчас стоит на улице (зимой, в 30-40-градусные морозы, ее заводят с большим трудом).

Еще при ФАПе работает кабинет, где водители проходят предрейсовый осмотр. По требованиям, этот кабинет должен быть отдельным, но в новом ФАПе, говорят, места для него не предусмотрено.

Половины выделенных средств на возведение нового модуля ФАПа хватило бы на хороший ремонт в уже существующем здании фельдшерского пункта. Кстати, вторую половину можно было бы передать администрации поселка, которая располагается в деревянном холодном здании. А иначе что получается: строим ФАП ради ФАПа?

Комсомольск- на-Печоре

Во время рабочей поездки в Троицко-Печорский район я посетила и ФАП в поселке Комсомольск-на-Печоре. В ныне действующем, то есть «старом» ФАПе, был произведен капитальный ремонт кровли, окна частично заменены на пластиковые, частично проведен и косметический ремонт. В здании достаточно кабинетов, которые особенно нужны, когда приезжают бригады с врачами, в том числе узкие специалисты. Здание с центральным отоплением, с центральным водоснабжением и даже подведен газ.

Что же предлагается взамен? В новом здании ФАПа всего два кабинета, отопление электрическое. А ведь в поселке часто отключают электричество. Всего несколько дней назад местные жители на полдня остались без света.

Для пациентов практически нет места для ожидания, не говоря уже о размещении выездных бригад. Вода в новом ФАПе из скважины имеет неприятный запах. Течь в трубах один раз уже устранили, но во время посещения снова мы увидели лужи на полу (а ведь новый ФАП еще даже не начинал работать). Ограждение уже перекосилось, столбы просто закопали в песок. Ступеньки крыльца очень высокие, неудобные даже для здорового человека.

Вопрос: кому и зачем нужны такие ФАПы? Для галочки, что освоили десятки миллионов бюджетных средств? Не лучше ли было в этом поселке потратить деньги на ремонт существующего здания?

Бортом

ФАП в деревне Бортом Сысольского района был торжественно открыт в ноябре прошлого года. Новое благоустроенное здание заменило старое, с печным отоплением, холодным туалетом и водой, которую носили в ведрах. Однако уже тогда обнаружилось, что крыша нового здания начала протекать.

Кроме того, вторая часть здания, предназначенная для жилья, до сих пор не оформлена как жилые помещения. По этому поводу я обратилась в правительство республики. И на днях пришел ответ от и.о. министра здравоохранения. Он сообщает, что перевод части здания ФАПа в разряд жилых помещений, предназначенных для медицинского работника, проводят Сысольская ЦРБ и администрация села Пыелдино, в состав которого входит деревня Бортом.

Небдино

В рамках рабочей поездки в Корткеросский район я посетила и ФАП в селе Небдино. ФАП построен на народные деньги в рамках национального проекта «Здравоохранение». Пункт начал свою работу в апреле 2022 года, но уже в первую зиму не прошел испытаний: в двух местах с потолка капает, возможно, брак строительных работ. Кроме того, изолятор до сих пор недоукомплектован необходимым оборудованием.

Вернувшись в Сыктывкар, я направила обращение в правительство республики с целью устранения выявленных недостатков в рамках гарантийного срока», – сообщила Татьяна Саладина.

ПОСТСКРИПТУМ

Неприятные факты о ФАПах

Депутат Братенков обратился в прокуратуру

В 2022-23 гг. в деревнях и селах Ижемского района построили несколько фельдшерско-акушерских пунктов. Однако качество строительных работ не выдерживает никакой

критики.

Деревня Усть-Ижма. Стены ФАПа уже расходятся, штукатурка сыплется, крыша протекает (из-за этого часто срабатывает пожарная сигнализация), канализация зимой промерзает, ограждение валится в разные стороны, здание кренится набок.

Деревня Вертеп. ФАП введен в августе 2022 г. Крыша уже протекает.

Село Сизябск. ФАП введен 1 октября 2022 г. Протекает крыша, проваливаются полы. В пяти кабинетах уже настелили новые полы, но линолеум постелили старый, прогнивший.

Деревня Бакур. ФАП введен 22 октября 2022 г. В четырех помещениях полы уже поменяли, они проваливаются, в коридоре качается пол. В здании – затхлый запах плесени. Прошлой зимой замерзла канализация, весной сама оттаяла. Пол был настелен из сырых досок, утеплитель долго лежал на улице под дождем.

Село Брыкаланск. Один из самых дорогих ФАПов в Республике Коми (стоимость около 20 млн рублей). Введен в эксплуатацию в марте 2023 года. Пробурена скважина, которая не обеспечивает ФАП водой. Воду приходится привозить на тракторе в бочке. Проблема с канализацией. Заливает талой водой и дождями. Линолеум на полу уже пузырится, так как дождевая вода стекает по стенке. Плитка на полу «живая», шевелится.

Заказчиком является Министерство здравоохранения Коми. Контроль за подрядчиками по качеству строительства ФАПов отсутствует. Я выступил с этими фактами 19 октября на сессии Госсовета. И такое же обращение с просьбой проверить строительство ФАПов на наличие действий коррупционного характера отправил прокурору РК Николаю Егорову.

Николай БРАТЕНКОВ, депутат Госсовета Республики Коми.