Бытовые отходы из дальних припечорских сел будут вывозить на баржах?

В «Трибуну» продолжают поступать жалобы граждан о том, что их заставляют платить за вывоз мусора даже в тех случаях, когда эта услуга фактически не оказывается. Ниже два письма от жителей Ижемского района.

Скоро ледоход

Из Брыкаланска ТКО вывозили один раз, и все на этом. Собранный в марте мусор до сих пор не вывезен, мешки с ним сложены возле свалки, большинство уже разорваны собаками и лошадьми, объедки и кости растащены по всей округе. Люди, конечно, не будут платить, видя всю эту вакханалию.

Скоро ледовые переправы закроют, и весь собранный в Припечорье мусор останется невывезенным, пора бы регоператору и властям очнуться. А то «внезапно» весна и лето придут…

Сергей ЧИКИН,

село Брыкаланск.

Остапу на зависть

За весь период «мусорной реформы» машина приезжала к нам два раза. Контейнеров для населения нет, а директора школы обязали купить контейнеры для мусора. В результате мусор складируют в сарае, что в центре села, возле начальной школы и детского сада. Страшно подумать, что там будет твориться, когда потеплеет: оттуда потянется вонь, а туда подтянутся собаки.

Регоператор сказал, что летом вывоз будет по реке. Это довольно проблематично: у нас даже частники ведут груз летом все вместе – цена за баржу очень высока, приходится платить вскладчину. Мусор для оператора окажется на вес золота.

На ленте «Комиинформа» написано, что «с учетом мнения жителей в Петруни нужно определить место под обустройство площадки для сбора и временного хранения бытового мусора, который по зимнику регулярно раз в 3 дня вывозит подрядчик регоператора по обращению с ТКО». Получается, что в Интинском районе сбор ТКО – раз в 3 дня, а в Ижемском – раз в 3 месяца?

А теперь подсчитаем, во что обходится так называемый «вывоз ТКО» из такой дали. В Брыкаланске около 800 жителей, в Кипиево чуть меньше. В Няшабоже примерно 600. В трех этих селах больше двух тысяч человек. Перемножим людей на тариф (2000 чел. х 50 руб.), получим 100 тысяч рублей в месяц.

Реформа длится уже 5 месяцев, за это время только Припечорье заплатило (или заплатит) полмиллиона рублей региональному оператору. Очень выгодно делать вид, что работа якобы идет.

Остап Бендер сказал, что есть четыреста способов законного отъема денег у населения. Мусорная реформа – один из этих способов.

Любовь Игнатова,

село Кипиево.