Бюджет-2019 в Коми — опять дефицитный

На заседании правительства региона обсудили основные параметры главного финансового документа на ближайшие три года.



По словам министра финансов РК Галины Рубцовой, доходная часть республиканского бюджета в 2019 году составит примерно 72 млрд рублей, расходная — 73,8 млрд. Нулевой дефицит пока невозможен, появились дополнительные расходные обязательства, связанные с повышением МРОТ.

Как и прежде, львиную долю доходов (90%) образуют три налога: на прибыль организаций, на доходы физических лиц (НДФЛ) и на имущество организаций.

Ожидается, что в 2019-м поступление налога на прибыль организаций увеличится по сравнению с текущим годом и составит 23,3 млрд рублей. Поступление НДФЛ планируется в объеме 17,3 млрд рублей. Поступления по налогу на имущество организаций, скорее всего, снизятся. Государственный долг республики к 1 января 2020 года планируется снизить до 41 млрд рублей.

Хорошая новость для студентов и тех, кто получает региональные социальные льготы. В 2019-м предусмотрена индексация: с 1 января – социальных выплат, а с 1 сентября – стипендий.

По словам Г. Рубцовой, до 2021 года продлится действие законов по предоставлению следующих мер поддержки: региональный семейный капитал; единовременное денежное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка; ежемесячная компенсационная выплата одиноким неработающим трудоспособным родителям (опекунам), осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, на каждого ребенка-инвалида; однократное возмещение расходов на капитальный или текущий ремонт жилого помещения детям-сиротам; возмещение беременным женщинам расходов на проезд в медицинские организации республики в период беременности и родов; возмещение проезда к месту обследования и лечения онкологических заболеваний в медицинские организации Коми лицам, страдающим онкологическими заболеваниями; компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет и старше.

Головой отвечаете!

Глава региона Сергей Гапликов напомнил о необходимости сконцентрировать все усилия и ресурсы для реализации 12 национальных проектов, обозначенных в майском указе Президента страны. «Мы с вами несем персональную ответственность не только перед федеральным центром, а в первую очередь перед нашими жителями. Соловья басней не накормишь. Люди должны видеть качественные изменения жизни», – заявил С. Гапликов. Он также сообщил собравшимся о том, что Контрольно-счетная палата Коми провела анализ исполнения поручений, данных каждому министерству за последние годы, и, как руководитель региона, он с выводами КСП уже ознакомился.

— Каждый министр головой ответит за исполнение обязательств перед федеральными ведомствами, — подчеркнул губернатор.

Проект главного финансового документа должен быть внесен в Госсовет РК не позднее 1 ноября. Весь октябрь в рамках формирования бюджета на 2019-й и плановый период 2020-2021 года депутаты и члены правительства будут собираться на рабочие совещания по обсуждению 18-ти госпрограмм. Первой 9 октября будет рассмотрена госпрограмма «Современная городская среда на территории Республики Коми».