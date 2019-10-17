Бюджетникам могут срезать половину зарплаты, а нефтяникам – до 70 процентов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минюсту РФ в срок до 15 ноября 2019 года подготовить проект постановления Правительства РФ о прекращении действия сразу нескольких тысяч (!) правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года.

В числе прочих документов глава правительства подписал и законопроект, который «регулирует особенности ведения бизнеса на отдельных территориях». На практике сей документ, который в народе назвали «регуляторной гильотиной», лишает жителей ряда регионов северных надбавок.

По замыслу чиновников, «под нож» пойдут нормативные документы, которые касаются централизованного установления обязательных для применения работодателями всех форм собственности районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями (постановления Совета Министров СССР от 10.11.1967 года № 1032; от 09.01.1986 г. № 53 и ряд других).

«Лишняя нагрузка на бухгалтерию»

Недавно министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России заявил: «Тема районных коэффициентов должна быть переформатирована, поскольку давно поменялись принципы начисления зарплаты. Как правило, работодатель назначает работнику конкретную сумму, в которую уже все включено, и получается, что северная надбавка – это формальность. Если работодатель в Магадане платит работнику достойную зарплату, почему он должен вычленять из этой суммы надбавку, отдельной строкой ее прописывать? Это лишняя нагрузка на бухгалтерию».

Итак, по мнению министра, северная надбавка – всего лишь формальность, и это вопрос технический, бухгалтерский. Трудно сказать, лукавит господин Топилин или на самом деле так думает. Ведь если произойдет «переформатирование коэффициентов», возникнет непонятная правовая коллизия. Дело в том, что до настоящего времени на федеральном уровне не принято иных правовых актов, устанавливающих аналогичные либо повышенные размеры районных коэффициентов и процентной надбавки к заработной плате работников. Независимые эксперты считают, что отмена не потерявших актуальность нормативных актов бывшего СССР приведет к неисполнению предписаний статей 146 и 148 Трудового кодекса РФ. Как следствие – к массовому ущемлению законных интересов работников в местностях, в которых установлены районный коэффициент и процентная надбавка.

Протест нарастает

В Приморье уже попытались установить новый районный коэффициент со снижением его величины до 1,2. Когда приморский губернатор подписал соответствующее постановление, в регионе поднялась стихийная волна протестов. В Дальневосточных округах и Югре еще месяц назад начали собирать подписи под обращением к Президенту, правительству и Федеральному Собранию РФ с требованием сохранить социальные гарантии граждан.

Против нового законопроекта уже резко выступили российские профсоюзы. Глава ФНПР Михаил Шмаков заявил, что отмена северных надбавок снижает социальную защищенность людей, живущих на Севере.

Дмитрий Медведев признал, что к закону «существует масса вопросов». Желая, видимо, смягчить ситуацию, премьер-министр успокаивает: мол, пока это только проект, который еще будет обсуждаться в Государственной Думе. Но россияне слишком хорошо знают, что сервильные думцы обычно «берут под козырек», когда речь идет об инициативах исполнительной власти.

Возможно, одиозные предложения правительства об отмене льгот для северян – это своего рода «пробный шар». Прежде чем принять окончательное решение, власть будет отслеживать реакцию общества. И поэтому многое сейчас зависит от гражданской активности жителей Севера и Дальнего Востока.

Отступать некуда

Федерация профсоюзов Забайкалья уже призвала социальных партнеров к совместным действиям по предотвращению угрозы отмены северных надбавок к заработной плате. Федерация профсоюзов Коми поддержала коллег. 15 октября лидер профсоюзов республики Людмила Ляшенкова направила председателю постоянной комиссии по защите социально-экономических прав трудящихся районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Генерального совета ФНПР Александру Корчагину предложение о включении в план работы комиссии вопроса «О недопущении отмены районных коэффициентов к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями».

Если правительство не откажется от своих планов по наступлению на права северян, акции протеста приобретут массовый характер. Ранее властям удалось протащить «пенсионную реформу», от которой больше всего пострадали жители именно северных регионов. Но очередная антинародная инициатива – это явный «перебор». Отступать уже некуда.

Кодекс надо чтить

Северяне получили льготы еще при советской власти, которая понимала, что без этого невозможно освоение суровых, труднодоступных территорий страны, куда люди едут вовсе не «за туманом», а за «длинным рублем». Эти льготы были закреплены и в российском Трудовом кодексе.

Согласно статьям 315, 316, 317 Трудового кодекса РФ оплата труда работников в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате, утверждаемых нормативными актами правительства РФ, а также нормативными актами субъектов РФ. Аналогичные нормы предусмотрены статьями 10 и 11 Закона РФ от 19.02.1993 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

Виктор СЕМЕНОВ.