Бывшие работники совхоза обратились к президенту страны Владимиру Путину

Весь июль администрация Сыктывдинского района походила на дымящийся вулкан: здесь постоянно кипели страсти по поводу двух тысяч земельных участков, переданных местной властью в собственность пайщикам бывшего сельхозкооператива «Сыктывкарский», а в начале лета текущего года отнятых обратно.

26 июня собравшиеся пайщики отправили в администрацию Президента страны обращение, в котором просят восстановить их нарушенные права. А на минувшей неделе администрация района провела очередное собрание, на котором обсуждалось создавшееся положение.

В Доме культуры собралось около сотни владельцев участков, имеющих на руках разрешение на строительство, причем некоторые из них уже начали обустраивать свою территорию. Их очень возмущает неопределенность, возникшая в последнее время с выделением земли, поэтому страсти на собрании разгорелись нешуточные. Собравшиеся обвиняли администрацию в обмане и некомпетентности. Руководители района пытались объяснить создавшееся положение несовершенством законодательства и необходимостью приведения документации в норму.

И.о. главы района Любовь Доронина призывала владельцев участков к дискуссии, однако диалога не получилось.

История вопроса

Начало этой истории связано с перестройкой и переходом к рынку, в результате которых успешно работавший совхоз «Сыктывкарский» обанкротился. На обломках совхоза был создан СХПК «Сыктывкарский», который постигла та же участь, а порядка тысячи его работников, живущих в разных селах и деревнях района, оказались безработными. Но при этом члены сельхозкооператива получили земельные паи. Вот только получить пай в натуре оказалось невозможно: они были раздроблены по разным поселениям.

Оформление документов шло трудно, на это потребовалось более десяти лет, и только в 2015-2016 годах выдел земель в натуре был завершен. В итоге на одного пайщика пришлось 5,2 га земли. Нужно отметить, что по действующему на тот момент законодательству ни Минсельхоз, ни властные структуры района и

республики в процесс раздела не вмешивались и претензий не предъявляли. Итоговый протокол был подписан администрацией сельского поселения, и в нем указывалось, что часть земельного пая (семь соток) пайщик получал в пределах поселения Выльгорт, причем в зоне перспективной застройки села, что соответствовало генеральному плану развития райцентра.

Генплан этот был утвержден 25 марта 2010 года, причем он был согласован на всех уровнях управления как республики, так и Российской Федерации.

Новые проблемы

В результате бывшие работники сельхозкооператива и их наследники, проживающие даже в отдаленных населенных пунктах района (села Озел, Шошка, деревни Сейты и Граддор), получили возможность строить дома и развивать личное подсобное хозяйство в Выльгорте. Администрация села выдала собственникам постановления с правом строительства жилого дома. Но в прошлом году произошли перемены: полномочия по градостроительству и территориальному планированию были переданы из ведения сельского поселения Выльгорт в Совет района. И у собственников возникли очень большие проблемы.

Районные власти перестали выдавать градостроительные планы на том основании, что земли должны быть возвращены в сельскохозяйственную категорию, после чего пайщики стали обращаться в суды и выигрывать споры. Но тут подоспело постановление прокуратуры о том, что принятый в 2010 году Генплан не был согласован с Министерством сельского хозяйства, а потому должен быть отменен. Депутаты протест приняли, Генплан в октябре прошлого года перестал существовать, а новый не принят и по сегодняшний день. И всякое строительство в райцентре оказалось под запретом, поскольку без Генплана земли выделяться не могут. По крайней мере, пайщикам.

Странная позиция

А в мае и июне года текущего на свет появилось два постановления администрации, в которых указывается, что порядка двух тысяч участков выводятся за границы сельского поселения Выльгорт, причем теперь они будут считаться землями сельскохозяйственного назначения. Проще говоря, пасти скот, сажать картошку и морковку на паевом участке можно, а вот строить дом — нельзя. Построенное сооружение будет снесено по решению суда, причем – за счет застройщика…

Больше всего пайщиков возмущает странная позиция администрации. В Выльгорте существует всего одно сельхозпредприятие — ООО «Сыктывдинское», которое на территории поселения хозяйственную деятельность не ведет, производство его находится в селе Шошка, а земли вокруг райцентра оно использует только для сенокоса, да и то — выборочно, где луга получше. Собственники расценивают отношение к их интересам со стороны местных чиновников как политику двойных стандартов, считая, что представители местной власти им постоянно лгут: на личных встречах говорят одно, а делают обратное. В частности, сначала выдали разрешение на строительство, а потом приняли решение о переводе этих участков за границы населенного пункта. Между тем, на мелиорированных землях возле автомобильной трассы власти дали разрешение строить автозаправочную станцию «Движение». Причем Минсельхоз этот участок не счел ценной землей для сельскохозяйственного производства.

В обращении к Президенту содержится просьба о том, чтобы районная власть вернула участки пайщиков в категорию земель населенного пункта, что позволит возводить на них дома и вести личное хозяйство — в соответствии с Генпланом 2010 года. В настоящее время отведенная пайщикам земля возвращена в состав земель сельскохозяйственного назначения. В обращении утверждается, что никакой сельскохозяйственной перспективы у выделенных участков нет, а строительство даст толчок для развития села.

Не сгорит, так утонет

Однако есть и другое мнение. Как считает депутат райсовета Игорь Бихерт, занимающийся землеустройством уже много лет, ситуация в Выльгорте создалась патовая, безболезненного выхода из нее просто не существует. Село расположено на склоне, сверху и снизу его земли прошли мелиорацию. Администрация вроде как и не заметила это обстоятельство и выдала участки под застройку на тех территориях, где под слоем грунта проложены трубы, по которым паводковые воды уходят по склону в Сысолу. Если систему разрушить, места будущей застройки через несколько лет превратятся в болото, которое придется вновь осушать.

Но мало этого: земле-устроители забыли о том, что часть отведенных участков попадает на торфяники, которые достигают нескольких метров в глубину. И если они загорятся (такую возможность исключать нельзя, в начале девяностых годов торфяники в Выльгорте представляли серьезную угрозу), мало никому не покажется. А кроме всего прочего, закон о землях сельхозназначения никто не отменял. Решить проблему на местном уровне сегодня невозможно, а потому, по мнению депутата, пайщикам нужно честно сказать правду. Строить коттеджи на выделенных участках нельзя, а многоквартирные дома, которые запланированы застройщиками — тем более: некоторые из них нужно будет сносить, поскольку необходимо строить дороги,

пожводоемы, те же магазины и другие объекты соцкультбыта, про которые и вовсе забыли. Другими словами, вопрос со строительством и паевыми землями вряд ли решится в ближайшее время.

Анатолий ПОЛЬКИН