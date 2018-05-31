Бывший вице-премьер Коми отправится за решетку

Вчера, 31 мая, Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по резонансному делу Константина Ромаданова. Его дело в суде рассматривалось в особом порядке без допроса свидетелей, поскольку в марте 2016 года Ромаданов заключил сделку со следствием и дал изобличающие его и других фигурантов «дела Гайзера» показания.

Подсудимый признан виновным в участии в организованном преступном сообществе, получении взятки и отмывании доходов, полученных преступным путем. Константин Ромаданов приговорен к 7 годам колонии строгого режима со штрафом в 170 млн рублей.

Ромаданов — одна из ключевых фигур и, по версии следствия, «казначей» предполагаемого ОПС.

Именно ему было доверено контролировать «неформальный бюджет». Он пополнялся как наличными, так и безналичными средствами из различных источников. Как правило, это были откаты от частных компаний за право заключения государственных контрактов на выполнение работ по строительству домов и автомобильных дорог. В доходную часть «неформального бюджета» входили также взятки от энергетических компаний за обеспечение выгодных тарифов на тепловую и электрическую энергию.

Ромаданов, как человек из бизнеса, имел множество компаний, оформленных на доверенных ему лиц, на счета которых и поступали деньги, которые можно было бесконтрольно использовать, в том числе на финансирование выборных кампаний, взятки руководителям федеральных надзорных ведомств, правоохранительных органов.

«Казначею» полагалось 15% дохода. В сентябре 2015 года Константин Ромаданов был избран в Госсовет Коми от «Единой России», предположительно, чтобы далее стать членом Совета Федерации от регионального парламента. Такой статус обеспечивал надежную защиту от уголовного преследования. Планам помешал арест.

В своих показаниях Ромаданов подробно рассказал о получении взяток руководителями различных ведомств и предприятий. Его показания стали основанием для возбуждения уголовных дел по обвинению во взяточничестве целой группы должностных лиц.

Ромаданов заполнял таблицу, в которой отражалось получение денег из «неформального бюджета», а также значились фамилии, в том числе и руководителей силовых ведомств.