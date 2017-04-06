Бывший высокопоставленный чиновник оказался в СИЗО

В минувшую среду арестован известный сыктывкарский бизнесмен, бывший управделами администрации главы и правительства Коми Александр Ольшевский.

Ему предъявлено обвинение по трем эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Предполагается, что арест является результатом расследования уголовных дел в отношении его партнера по бизнесу Сергея Ситникова, арестованного еще в прошлом году. Ситникову предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве, присвоении, легализации преступных доходов. Ущерб от этих преступлений с 2011 по 2016 годы оценивался в 275 миллионов рублей.

Вверх по лестнице

Александр Ольшевский — медийный персонаж, его фамилия мелькала в СМИ на протяжении двух десятков лет. В 1995 году он возглавил пресс-службу «Коми социального банка». В этом же банке работали тогда Вячеслав Гайзер и будущий глава Кабмина Коми Владимир Тукмаков, а также известный в определенных кругах Валерий Веселов. А руководил «Коми соцбанком» Александр Зарубин (ныне — фигурант «дела Гайзера»), с которым Ольшевский учился когда-то в одной школе.

Из банка Александр Ольшевский перешел на службу в Госсовет Коми, став помощником преседателя ГС Владимира Торлопова. Затем, когда его патрона избрали главой региона, последовал вслед за ним, поднявшись по служебной лестнице до управляющего делами. На этом поприще он прославился в 2004 году громким происшествием в Чернамском охотхозяйстве, где находился Дом официальных делегаций. По официальной версии, дом отдыха правительства сгорел якобы от удара шаровой молнии. Ущерб оценили в девять миллионов рублей.

Уйдя с госслужбы, Ольшевский учредил сразу несколько коммерческих фирм.

Стройбизнес

На строительном поприще имя Ольшевского упоминалось в связи с трагическим случаем на стройке, когда при пожаре погибло шестеро рабочих-вахтовиков из сельских районов. Жили вахтовики прямо на стройке, в неприспособленном подсобном помещении. Как это обычно бывает, виновным оказался прораб, который «не обеспечил» технику безопасности. Работодатели остались в стороне…

Следующая история была связана с захватом территории ботанического сада. Несмотря на то, что на общественных слушаниях в сыктывкарской мэрии горожане выступили против застройки, депутаты кулуарно приняли решение продать территорию сада фирме Ольшевского за 96 миллионов рублей. Начало застройки этой территории планировалось в 2017 году…

А последнее громкое дело Ольшевского связано с его деятельностью в качестве директора ООО «Малоэтажное жилищное строительство». Это был масштабный проект по строительству нового жилья взамен деревянных домов. И в этот раз победителем конкурса оказалась фирма Ольшевского, которая до 2017 года должна была произвести расселение и снос 38 деревянных двухэтажных домов в границах улиц Нагорный проезд — ул. Юхнина — ул. Орджоникидзе — ул. Карла Маркса — ул. Оплеснина — Октябрьский проспект и возвести на их месте многоквартирные дома.

По решению суда А. Ольшевский на два месяца заключен под стражу по подозрению в мошенничестве. В частности, ему инкриминируется хищение средств, выделенных по госконтракту на строительство финно-угорского культурного парка, а также еще два криминальных эпизода на общую сумму более 18 млн рублей.

Анатолий ПОЛЬКИН.