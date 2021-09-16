Целился в медведя, попал в соседа (Криминал от 17 сентября)

Ухтинский горсуд рассмотрел гражданское дело о компенсации морального вреда за действия мужчины, который причинил другому ухтинцу вред здоровью средней тяжести.

Установлено, что на лесной дороге истец получил огнестрельное ранение левой руки, что привело к ампутации двух пальцев. Это произошло вследствие того, что ответчик решил отпугнуть медведя и выстрелил в сторону леса, по неосторожности попав в потерпевшего. Суд определил размер компенсации морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

«Он решил меня не есть!»

Житель столицы Коми встретился в лесу с «глухим» медведем.

Александр Булавин рассказал в соцсетях о том, как встретил хозяина тайги. Инцидент произошел на днях в трех километрах от поселка Седкыркещ. «Оказалось, что, пока я тихо охотился на грибы, за мной тоже тихо охотились. Я подъехал на мотоцикле, еще и посигналил, но медведь, видно, попался глухой. Когда я возвращался к мотоциклу, чуть не поседел, так как услышал хруст веток. Сначала не испугался, подумал: показалось. Медведь из кустов в 10 метрах за мной наблюдал, потом как-то непонятно зарычал, пару минут мы смотрели друг на друга, но он решил меня не есть и ушел», – поделился своими впечатлениями горожанин.

В Коми арестовали египтянина

Полицейские задержали гражданина Египта с временной регистрацией в Сыктывкаре. Его обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

Сыктывкарский горсуд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Его отправили в СИЗО по 8 ноября.

Масло с секретом

В Сыктывкаре осужденного оставили без десерта.

10 сентября в исправительную колонию № 25 от жительницы Москвы поступила посылка на имя осужденного. При досмотре содержимого у младшего инспектора вызвали подозрение две упаковки сливочного масла. Его смутило то, что брикеты масла были меньше объема упаковки. На самом деле каждая упаковка масла имела двойное дно, где были вложены сотовые телефоны. Оба аппарата упаковали в пищевую пленку и обмотали скотчем. В отношении «изобретательницы» сотрудниками учреждения составлены материалы о привлечении ее к административной ответственности.

Если виноваты оба водителя

Таксистов обязали выплатить моральный вред пострадавшей в ДТП пассажирке.

Женщина воспользовалась сервисом «Яндекс. Такси». Во время поездки автомобиль, в который она села, не уступил дорогу и столкнулся с другой легковушкой. Пострадавшая подала в суд на обоих водителей.

Рассматривая материалы дела, Сыктывкарский суд принял решение о присуждении истице 160 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Расплачиваться будут как таксист, так и второй водитель.