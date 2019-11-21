В Сыктывкаре на сцене Гимназии искусств состоялся очередной (девятый) Республиканский коми КВН. В конкурсе веселых и находчивых участвовало 10 команд.

В этом году организаторы ушли от традиционных заданий и предложили кавээнщикам музыкальный фестиваль, который посвятили Году театра в России и Международному году языков коренных народов. Музыкальный КВН прошел под девизом «Шойччой-шонтысьой, пуксьой-ошйысьой» («Заходите в гости к нам, будем очень рады вам»).

«Рака поз» — у «бабаяс»

Многократный чемпион игры коми КВН – команда «Скородумсаяс» (Усть-Куломский район) – приехал

на фестиваль вместе со своими воспитанниками – детской командой «Шок». Участвовали также команды коми журналистов «КилоМэтръяс» (г. Сыктывкар) и «Бандерлогъяс» (Ижемский район), «Антибольгысьяс», куда входят представители Союза коми молодежи «Ми» и учащиеся Гимназии искусств при главе РК «Юркарса вак-вакъяс». Нившерские учителя были представлены двумя командами – «Одыбса репас» и «Коланторъяс».

По доброй традиции на коми КВНе выступили гости из Коми-Пермяцкого округа – команда «Егвуси». Обычно эта команда выступала вне официального зачета. А в этот раз пермяки боролись за главный приз. И местный диалект не стал для гостей барьером.

– Коми-пермяцкий и коми-зырянский языки очень похожи. Но все же мы очень переживали, что нас не поймут зрители, – говорят гости фестиваля. – Зря волновались, зал хохотал, жюри высоко оценило наше выступление. Мы – четвертые! Даже получили статуэтку – «Вылын юра рака пиян» («Воронята, высоко держащие голову»).

А победила на фестивале команда «Эжвайывса бабаяс», состоящая всего из двух, но опытных кавээнщиц. Им и достался главный приз – статуэтка «Медся серамбана рака поз» («Самое смешное воронье гнездо»).

– Я и Виктория Агаркова до этого были капитанами двух разных команд. Но потом все наши веселые ребята разбежались, и мы с Викторией решили в этот раз выступить вместе, – рассказала «Трибуне» Наталья Шахова, директор Сыктывкарского центра коми культуры.

Мозговой штурм

Главное отличие нынешнего коми КВН от предыдущих в том, что участникам надо было показать себя всего лишь в одном конкурсе – в музыкальном фристайле «Ок, и гажа коча мач!» («До чего же весело!»). Однако конкуренция была очень острая.

– Писать шутки, чтобы над ними смеялись и жюри, и зрители в зале, – это тяжелая работа, – рассказывает капитан команды серебряных призеров «КилоМэтръяс» Екатерина Макарова. – Приходится оттачивать, шлифовать так, чтобы публике казалось, будто мы непринужденно валяем дурака.

– Кто у вас пишет шутки?

– Вся команда. Собираемся после работы, садимся в кружок и начинаем писать…

– Есть ли для вас запретные темы, на которые нельзя шутить?

– Как же без табу? Главный запрет в коми КВНе – это шутки ниже пояса. Если сейчас комедианты Ютуба, телевидения и радио развязно острят об интимных отношениях мужчин и женщин, о гениталиях и прочих вещах, то мы себе такого не позволяем. Впрочем, эта тема весьма тонкая, деликатная. И если какая-то команда все же переступает грань приличия, редакторы, отсматривающие программу до выступления, всегда на это указывают.

«Врагов у нас нет»

– Похоже, что раньше наши кавээнщики были осторожнее, избегали острых политических шуток. Теперь, как показала игра, они появились…

– Как живем – так и шутим. Думаю, КВН совсем без политики – это ненормально. Ведь политика – очень важная сторона современной жизни. Хотя я считаю, что во всем нужно соблюдать меру…

– Возможна ли дружба между командами соперников?

– Не знаю, как там у Маслякова, а у нас все друзья. Врагов среди кавээнщиков нет.

– Появилась мода нанимать кавээнщиков, чтобы они развлекали публику на корпоративах. За какой гонорар вы бы согласились?

– Мы ни разу не участвовали в подобных мероприятиях. Честно говоря, я даже не в курсе, сколько это стоит… Тем не менее, определенный опыт у нас есть. Наша команда не раз выступала на одной сцене с артистами национального музыкально-драматического театра. Мы проводили вечер коми юмора «Ракастан» в Сыктывкарском центре коми культуры. И хотя нам за это не заплатили, мы все равно рады. Если нас позовут еще – выступим с удовольствием!

Над кем смеемся?

Фестиваль КВН в этом году получился ярким, динамичным, музыкальным и очень живым – таким, каким его и задумывали организаторы. Юмористы острили над знаковыми событиями года, которые оставили отпечаток в жизни страны и простых обывателей.

Однако цитировать коми остроты, особенно политические, не решится даже независимая газета «Трибуна». Впрочем, дело тут не столько в политкорректности, сколько в том, что переводить колоритный юмор с одного языка на другой – занятие неблагодарное: сразу теряется вся соль.

Отметим лишь, что в этом году объектами шуток кавээнщиков стали представители власти (например, министр культуры г-н Емельянов), депутаты, принимающие нелепые законы, и подвергшийся разгрому Коми национальный театр. Не осталась в стороне и злободневная нынче «мусорная реформа».

Светлана ВАСИЛЬЕВА.