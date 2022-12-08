Цена услуг оказалась не по зубам (Криминал от 09 декабря)

Мужчина вставил себе новые зубы, но смог внести только половину положенной суммы.

Сыктывкарцу были оказаны медицинские услуги на общую сумму 129 тысяч рублей, но он заплатил лишь 65 тыс. рублей. Претензия клиники к мужчине об оплате оставшейся части была им оставлена без удовлетворения, и учреждение обратилось в суд. Суд взыскал в пользу Республиканской стоматологической поликлиники задолженность по оказанным медуслугам.

Убийца поджег квартиру

После убийства приятеля эжвинец устроил в квартире пожар.

35-летний мужчина вместе со своим знакомым в его квартире в доме по ул. Мира распивали спиртное. Во время вспыхнувшей ссоры гость нанес хозяину не менее девяти ударов кулаком по голове и телу, а затем еще ножом в шею. От полученных ран потерпевший скончался. С помощью зажигалки убийца поджег листы бумаги и покинул место преступления. Ущерб от пожара составил 877 тысяч рублей. На этой неделе суд приговорил убийцу к 9 годам лишения свободы.

За незаконный песок грозит срок

Ухтинский предприниматель самовольно разработал песчаный карьер и вскоре предстанет перед судом.

Руководитель ООО имел специальное разрешение на право пользования недрами конкретного месторождения, но попутно разработал еще и песчаный карьер, расположенный в пределах Ухты. Он осуществил добычу и реализацию строительного песка, зная, что компания не имеет лицензии на использование данного земельного участка в указанных целях. В результате им был незаконно получен доход на сумму более 12 млн рублей.

Чайником – по голове

40-летний житель поселка Жешарт до смерти избил родного брата.

Трагедия произошла поздним вечером, когда братья распивали на кухне спиртное и крепко поссорились. Один из них схватил со стола металлический чайник и нанес обидчику несколько ударов по голове и телу. После этого, допив алкоголь, он отправился к родителям, где и заночевал. Спустя сутки по просьбе отца драчун отправился проведать брата, где обнаружил его мертвым в луже крови…

Тело сбросил с балкона

В Усинске расследуется уголовное дело о жуткой гибели женщины.

5 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на балконе квартиры на восьмом этаже дома по ул. Молодежной находится тело женщины. Полицейским пришлось вскрывать дверь, поскольку хозяин квартиры отказался сделать это добровольно. Пока дверь взламывали, мужчина скинул тело с балкона. По предварительным данным, смерть женщины наступила в результате удушения. На ее лице и теле обнаружены ссадины и кровоподтеки. Подозреваемый недавно освободился из колонии, а теперь снова взят под стражу.

В Ухте спасли бабушку

Женщина двое суток пролежала в квартире без сознания.

5 декабря сотрудники «Спас-Коми» выехали по вызову обеспокоенных соседей. В квартире по указанному адресу они нашли заваленную тряпками и стульями пенсионерку. Ей оказали первую помощь и вызвали «скорую». Сегодня за жизнь 87-летней женщины борются врачи Ухтинской горбольницы. Пациентка находится в реанимации, но в ее состоянии наблюдается положительная динамика. Бабушка жила одна, с этим связано позднее обращение за медпомощью. Сын живет за границей.