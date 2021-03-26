Известное выражение «бедны, как церковные крысы» стало еще актуальнее во время пандемии. Появилась информация о том, что в Коми священники уже полгода не получают зарплату или им выдают на руки сущие крохи. Как живут нынче служители культа? На этот и другие вопросы «Трибуны» отвечает секретарь управления Сыктывкарской епархии архимандрит Филипп.

Под знаком беды

– Да, у нас были задержки по зарплате, но не более двух месяцев. К сегодняшнему дню задолженности уже нет, – рассказывает о. Филипп. – После объявления антиковидных ограничений посещаемость храмов упала почти на 70%. Такая ситуация продолжалась с марта по декабрь 2020 года. Соответственно, и пожертвования на церковь значительно снизились – почти на 50%. Это сильно ударило по бюджету епархии.

Возникли и проблемы с коммунальными платежами, а они – огромны! Приведу пример Кочпонского храма. Счета только за тепло за январь и февраль 2021 года – 49 и 52 тысячи рублей соответственно. А ведь это только тепло, есть еще электроэнергия, вода, телефон, налоги… В сумме платежи составляют около 200 тысяч рублей ежемесячно.

Сельским приходам еще труднее. Долги около 80 тысяч за коммунальные услуги для села непомерны. Такая задолженность была в Слудке Сыктывдинского района. При этом в сельских храмах сумма пожертвований обычно не превышает 20 тысяч рублей в месяц, а во многих – всего 5-8 тысяч рублей. Сельским батюшкам иногда приходится содержать храмы на свои пенсии. По мере возможности им помогают городские приходы. Например, Кочпонский храм содержит трех сельских священников, выплачивая им минимальную зарплату.

– Обращались ли вы за материальной поддержкой к властям Коми?

– Обращались, но помощи практически не получили. Правительство республики не выделяло нам никаких средств. Единственная подмога – это снижение российским правительством налогов на физических лиц с апреля по июнь 2020 года. Также помогло то, что нам на 30% снизили отчисления в Патриархию на общецерковные нужды. Это немного сняло остроту ситуации.

В отличие от властей, рядовые прихожане не оставили церковь в беде – помогали особо нуждающимся многодетным священникам и денежными пожертвованиями, и продуктами. Ведь в любые трудные времена православные христиане руководствуются словами апостола Павла: «Носите тяготы друг друга и так исполните закон Христов».

Храм – не место для коммерции

– Отец Филипп, какова структура доходов и расходов епархиального бюджета?

– Примерно половина расходов – это содержание храмов (коммуналка, налоги, текущие расходы и т.д.), около 40% уходит на зарплату и 10% – на приобретение облачений священников, церковной утвари и т.д.

Весь бюджет приходов и монастырей складывается только из личных пожертвований прихожан, в том числе на свечи или иную церковную утварь, а также благотворительные перечисления граждан. Никакой коммерческой деятельности епархия не ведет. У нас есть только подсобные сельские хозяйства в монастырях и некоторых приходах. Это помогает хотя бы частично снабжать продуктами насельников монастырей, паломников, семьи священнослужителей. К примеру, в Ульяновском монастыре есть свое подсобное хозяйство, там выращивают картошку, есть теплицы и скотный двор.

Не оскудела рука дающего

– Отец Филипп, от каких расходов пришлось отказаться епархии на время пандемии?

– Конечно, мы сократили ремонтные работы в храмах, пришлось на 30% сократить заработную плату тем, кто трудится у нас по договору. Многие реставрационные проекты были «заморожены».

Зато социальные проекты, наоборот, расширились. У нас хорошо работает отдел социального служения. В нескольких приходах есть благотворительные столовые. В них ежедневно получают горячие обеды около 100 человек. Я подчеркиваю – ежедневно. Это не акции, а повседневная работа. Есть социальный склад, мы помогаем людям средствами ухода, инвалидными колясками, постельным бельем, одеялами и прочим.

Постоянно составляются продуктовые наборы и развозятся по одиноким и престарелым гражданам. Особенно это было востребовано в пик пандемии. Помощь в это время была оказана почти на 700 тысяч рублей.

Сколько платят за службу?

– Сколько в епархии церковных приходов, священников и каковы у них заработки?

– У нас шесть монастырей, 168 приходов и 128 священников. Причем каждый священник окормляет по несколько приходов, в том числе сельских – служит там хотя бы один-два раза в месяц. А кроме того, посещает больницы, приюты…

В основном, в церкви трудятся волонтеры (чистят снег, моют полы, работают в церковной лавке, поют на клиросе и т.д.). Если говорить о заработной плате, то у священников она небольшая: в среднем от 15 до 25 тысяч рублей в месяц.

– Прямо скажем, не густо…

– Да, мы, что называется, не жируем. Тут надо еще отметить, что семьи священников в основном многодетные. Есть семьи, где по 10-12 детей. Но служение Богу – это призвание, и оно не может измеряться каким-либо денежным вознаграждением.

– С 2004 года церковь производит отчисления в Пенсионный фонд. Значит, служители культа имеют право на пенсию?

– В Русской православной церкви люди могут работать по договору с отчислением всех налогов в бюджет, поэтому имеют право на государственную пенсию и социальные льготы. Но таких немного. В основном, в церкви трудятся волонтеры, которые уже имеют государственную пенсию или трудятся на других предприятиях.

Есть и понятие церковной пенсии. Если священник отказался от получения зарплаты и живет только за счет пожертвований, то при достижении пенсионного возраста (а у нас это 75 лет) ему может быть назначена церковная пенсия, которую будет выплачивать приход.

Беседовала

Екатерина МАКАРОВА.