Чего нам ждать от вологодских артистов?

С 23 по 26 мая на сцене Академического театра драмы им. В Савина пройдут гастроли Вологодского драматического театра.

Коллектив не первый раз приезжает в столицу Коми. На сей раз вологодские артисты предлагают сыктывкарской публике сразу несколько постановок: «Мсье Амилькар, или Человек, который платит» И. Жамиака, «Волки и овцы» А. Островского, новое прочтение М. Булгакова «Зойкина квартира» и постановку для детей «Пеппи Длинныйчулок».

На недавней пресс-конференции директор Вологодского театра Геннадий Травинов заверил, что сыктывкарцы увидят яркие и зрелищные спектакли. В комедии Островского зритель окунется в старую, как мир, но всегда актуальную историю человеческих отношений.

Но наибольший интерес у зрителей и критиков вызывает булгаковская «Зойкина квартира» в интерпретации вологодских артистов.

Для тех, кто не читал или подзабыл пьесу – это история времен НЭПа о предприимчивой Зое Пельц, открывшей в своей 6-комнатной квартире швейную мастерскую, которая по вечерам превращается в дом свиданий. Помощники Зои – мошенник Аметистов, бывший граф Обольянинов и горничная Манюшка. Зоя мечтает, накопив денег,

уехать в Париж, а пока не гнушается ролью сводни…

– Геннадий Леонидович, вы сказали, что это современное прочтение Булгакова, а на афише значится пометка «18+», то есть только для взрослых. Так чего же «эдакого» ожидать зрителю? – спросили мы у Геннадия Травинова.

– Люди, которые посмотрели в Вологде этот спектакль, сказали: «Мы это не воспринимаем. Это не наш…» Но не спешите отвергать! – заявил «Трибуне» директор театра. – Голый зад, как московские артисты, мы, конечно, не покажем (я смотрел эту постановку в Москве). Но ведь если прочитать

пьесу Булгакова, там все гораздо жестче, он не стесняется в выражениях. Так что приходите, посмотрите и оцените…

Екатерина МАКАРОВА.