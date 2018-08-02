Чего хотят ижемские депутаты?

31 июля депутаты сельского поселения «Сизябск» Ижемского района на внеочередной сессии выразили недоверие своим «старшим товарищам».

Недоверие сизябцы выразили нескольким депутатам Госсовета РК и двум представителям Коми в Госдуме (И. Медведеву и О. Савастьяновой) «в связи с поддержкой ими законопроектов о пенсионной реформе, необязательности изучения национальных языков, за поддержку увеличения НДС». Днем раньше аналогичное решение приняли депутаты сельского поселения «Ижма».

А две недели назад, накануне завершения весенней сессии Госдумы, подобные решения приняли депутаты районного Совета — также на внеочередной сессии. Правда, сессия «районщиков» оказалась вроде как нелегитимной: руководители Совета на ней не присутствовали, а потому заявили, что это было простое собрание группы депутатов. Вероятно, после этого все-таки состоится и сессия районная, которая уже не может быть признана нелегитимной.

В этот раз недовольство вышло на уровень депутатов, которые живут среди избирателей и слышат их мнение. В деревне, как известно, люди простые: что думают, то и говорят. Предстоящие реформы, как считают многие жители, принесут ухудшение жизни.

После окончания весенней сессии Госдумы стало известно, как проголосовали «наши» московские депутаты. Депутаты Госсовета в большинстве своем также высказались за принятие предложенных правительством законов. И это, оказывается, вовсе не нравится ижемцам, которые всегда имели собственное мнение и выражали его на митингах, собраниях, демонстрациях и пикетах. Так было еще при советской власти, когда они отстаивали заказники, так было при разливах нефти, при попытке строительства мусорного полигона рядом с райцентром…

Корреспондент «Трибуны» побеседовал с несколькими депутатами о том, какого результата хотят достичь депутаты с учетом того, что судьбу непопулярных законопроектов определяют федеральные власти.

Депутат райсовета Владимир Орлов сказал просто: «Мы хотим донести мнение народа до власть предержащих. Ижемцы считают, что принимать антинародные законы нельзя и это должно знать руководство республики и страны». А глава сельского поселения «Ижма» Игорь Истомин ответил известной пословицей: «Вода камень точит». Он считает, что глас народа в любом случае должен быть услышан.

Анатолий ПОЛЬКИН.