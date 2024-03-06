Чего хотят женщины? (Блиц от 7 марта)

По данным опроса сервиса SuperJob, самый желанный подарок на 8 Марта – цветы, о них мечтают 3 из 10 жительниц Сыктывкара.

За путешествия высказались 16% опрошенных, каждая одиннадцатая дама заявила, что лучший подарок – это деньги. Кроме того, женщины назвали в качестве желанных подарков драгоценности, девайсы и гаджеты. Есть, впрочем, и такие сыктывкарки, которым не нужны знаки внимания 8 Марта, но – единицы.

Медицина на крыльях

В марте в Коми для нужд санавиации прибудут два новых вертолета Ми-8МТВ-1.

В 2023 году «Комиавиатрансу» одобрили сделку по приобретению в лизинг у трех новых вертолетов. Один вертолет уже исправно работает, остальные компания планирует получить в марте.

Классная добавка

С 1 марта вырастут федеральные выплаты школьным классным руководителям.

Глава государства в своем послании Федеральному собранию предложил повысить в два раза – до 10 тысяч рублей – федеральные выплаты классным руководителям и кураторам групп в колледжах и техникумах, которые работают в населенных пунктах с населением меньше 100 тысяч человек. В Республике Коми, по факту, это касается всех указанных учителей и педагогов, кроме тех, кто работает в Сыктывкаре и Ухте.

Ижме пора очиститься

На строительство очистных сооружений в Ижме потратят 157 млн рублей.

Администрация Ижемского района на сайте госзакупок разместила аукцион на строительство очистных сооружений и сливной станции в Ижме. Общая площадь очистных сооружений – 217,6 кв. м, мощность объекта – 150 куб.м/сут. Финансирование пройдет в два этапа: в 2024 году – 81 млн рублей, в 2025 году – еще 76 млн рублей. Сдача в эксплуатацию – апрель 2025 года.

Один гектар для покойников

Проблему с отсутствием мест для захоронения вуктыльцев решали с 2022 года.

Площадь нового городского погоста – один гектар. Погост расположен на 3-м км дороги Вуктыл – Подчерье. Проект реализовали по проекту «Народная инициатива». Напомним, ускорить работу по обустройству нового кладбища администрацию муниципалитета заставил иск прокуратуры Вуктыла.

В поле – на собачьих упряжках

24 марта в Инте состоится День оленевода, он будет приурочен к 70-летию города.

В этом году праздник решили провести в новом месте – на поле, которое находится напротив улицы Заречная. Здесь больше возможностей оборудовать трассу для гонок и автомобильную парковку. В качестве гостей на День оленевода из Печоры приедут представители Федерации ездового спорта. Гости праздника смогут покататься на собачьих упряжках, а также увидят большую концертную программу.

В Печоре продлили карантин

Из-за выявленной менингококковой инфекции работа всех образовательных учреждений города остановлена по 10 марта включительно.

Напомним, в Печоре введен запрет на проведение мероприятий в закрытых помещениях в учреждениях культуры, спорта, а также дополнительного образования детей. Под наблюдением на территории муниципалитета находятся 125 человек, состояние которых оценивается как удовлетворительное. С 11 марта после окончания карантина в школах и сузах будет проведена вакцинация несовершеннолетних.

Миллиард – на больницу

Из федерального бюджета будет выделено дополнительное финансирование на строительство инфекционной больницы в столице Коми.

Дополнительно двумя траншами республика получит 490 млн рублей и 691 млн рублей. По состоянию на 1 марта строительная готовность объекта составляла примерно 30%. Сдать больницу в строй планируют в 2025 году.

Будет искра – потухнет свет

Соцучреждения начнут оснащать приборами автоматического отключения электроэнергии при возникновении искрения в электросети.

Соответствующее постановление правительства вступило в силу 1 марта. Новые устройства установят в больницах и поликлиниках, детских садах и школах, интернатах и домах престарелых после проведения капитального ремонта или реконструкции. Кроме того, оборудование будут обязательно устанавливать при строительстве зданий для социальных учреждений.

Скоро проснутся клещи

Специалисты рассказали, когда лучше прививаться от клещевого энцефалита.

Основная профилактика энцефалита – прививка. Первый раз лучше вакцинироваться осенью, а второй – через 5-7 месяцев, то есть весной. Это позволит в эпидсезон войти с наработанным иммунитетом. Вакцина и для детей, и для взрослых в медучреждениях Коми есть. По данным управления Роспотребнадзора, в 2023 году за медпомощью из-за укусов клещей в Коми обратился 2591 человек. Было зарегистрировано 10 случаев клещевого энцефалита и 21 случай боррелиоза.

Доброе слово и кошке приятно

В Сыктывкаре издан первый словарь добрых коми слов.

Это первое печатное собрание лексики коми языка с положительной оценкой отдельных слов и словосочетаний. Автором словаря стал заведующий отделом Института языка, литературы и истории КНЦ УрО РАН Евгений Цыпанов. Словарь дает множество интересных примеров, что говорит о богатстве эмотивной лексики у коми народа, его своеобразии и неповторимости. Издание предназначено в первую очередь для филологов и учителей коми языка.

Лыжницу отметили?

Марии Иовлевой объявлена благодарность президента России.

В многофункциональном спортивном комплексе «Чкалов Арена» в Москве состоялась церемония награждения государственными наградами. В мероприятии принял участие министр спорта Олег Матыцин. В числе награжденных — двукратная чемпионка и серебряный призер зимних Паралимпийских игр 2010 года и чемпионка мира 2015, 2016 годов Мария Иовлева.

Печальный список растет

На этой неделе стало известно, что в ходе СВО погибли еще четверо военнослужащих из Коми.

Это гвардии младший сержант Вадим Новиков из города Микунь, два земляка из Прилузского района – старший сержант Андрей Влас из поселка Пожемаяг и гвардии ефрейтор Алексей Безносиков из села Спаспоруб, а также гвардии сержант Николай Терентьев из села Ижма.