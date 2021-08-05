«Человек-эпоха» (Блиц от 6 августа)

«Человек-эпоха»

Книгу о выдающемся государственном деятеле Коми Зосиме Паневе выпустили к 100-летию республики.

«Человек-эпоха. Зосима Васильевич Панев» – презентация книги с таким названием состоялась 3 августа в Государственном Совете Коми.

Издание – продолжение вышедшей в 2016 году книги «История хранит имена». По замыслу авторов, в ней дана целостная картина жизненного пути Зосимы Панева – председателя Совета министров Коми АССР, председателя Президиума Верховного Совета Коми АССР.

Бизнес несет потери

Число предпринимателей в республике за полгода сократилось на тысячу.

По данным Комистата, на 1 июля количество юридических лиц в республике составило 14,3 тысячи, а индивидуальных предпринимателей – 17,2 тысячи человек. По сравнению с 1 января эти показатели сократились. Тогда юридических лиц числилось 15 тысяч, а индивидуальных предпринимателей было 18,2 тысячи человек.

Республика залезла в долги

Госдолг Коми в июле увеличился на 2,5 миллиарда рублей.

На начало августа размер госдолга составил 35 млрд 920 млн рублей. Это на 2,51 млрд рублей больше, чем было месяцем ранее, и на 60 млн больше, чем было в начале года. По прогнозам, размер госдолга к концу 2021 года может вырасти до 42,9 млрд рублей. Предполагается, что это произойдет за счет новых коммерческих кредитов и размещения облигационного займа.

Сосногорск – это центр Коми

Географический центр республики получит свой собственный знак.

Республиканский центр детей и молодежи организует туристско-краеведческую экспедицию в Сосногорск. Акция приурочена к 100-летию региона и Дню географа. Участников ожидает обзорная экскурсия по городу, краеведческая конференция, а в окрестностях поселка Вис – обустройство биваков и торжественное открытие знака.

Серые вышли из леса

В Усть-Вымском районе активизировались волки. В деревне Оквад хищники съели собаку.

Как сообщили местные жители, в конце июля супружеская пара отправилась на работу на ферму. Их сопровождали четыре собаки. По дороге были замечены еще два животных – крупных, серых. Собаки бросились за ними, но одна из них к своим хозяевам не вернулась.

Роковые минуты

Сыктывкаре 5-летняя девочка выпала из окна на 5 этаже.

Девочка гуляла с братом-школьником возле своего дома на улице Тентюковской. Она зашла домой первой, а брат замешкался и через несколько минут обнаружил, что в квартире никого нет. Балконное окно было отворено. Выглянув на улицу, подросток увидел, что сестра лежит на земле. Пострадавшая с тяжелыми травмами попала в реанимацию.

Лето еще не кончилось

Наступающая неделя будет летней практически на всей территории республики.

На юге – без дождей, здесь будет даже солнечно, а вот на севере региона дожди принесут похолодание, лишь к концу недели потеплеет, но будет пасмурно.

Праздник сильно урезали

Массовые мероприятия к 100-летию Коми перенесли на следующий год.

Состоявшееся на днях заседание республиканского оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции приняло решение перенести массовые праздничные мероприятия, посвященные юбилею республики, на 2022 год.

Деньги на дороге не валяются

Регион получит 503,6 млн рублей на ремонт автодорог.

Деньги из федерального бюджета направят на приведение дорог в нормативное состояние. Средства выделены по программе «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» на 2021 год.

Мишка-самбист

В Сыктывкаре на улице Маркова появился новый памятник.

«Памятник выполнен в виде медведя. На нем самбовка, пояс, борцовки. Медведь олицетворяет силу и мудрость. Поэтому он стал символом нашей школы», – рассказал «Комиинформу» руководитель школы самбо Алексей Холопов. Мишка-самбист занял почетное место возле школы по ул. Маркова.

Пустырь станет оазисом

В Троицко-Печорском районе на месте старой котельной появится «Река жизни».

Котельная в центре поселения была разрушена, на пустыре остались руины кирпичных стен, мусор и огромная старая цистерна, здесь образовывалась стихийная свалка. Свалку решили убрать и создать арт-объект «Река жизни». Цистерна будет центром композиции, вокруг нее планируется обустроить сад камней. В Управлении культуры намечен план дальнейшего развития территории – проложат дорожки, установят скамейки и светильники. Место станет центром привлечения жителей Троицко-Печорска.

Превысили лимит

ФАС перечислила муниципалитеты Коми, где запрещено открывать новые магазины торговым сетям.

Как сообщает БНК, доля сети «Магнит» в Вуктыле, Ухте, Печоре, Княжпогостском, Сосногорском, Троицко-Печорском, Усть-Вымском и Удорском районах превышает 25%. Доля сети «Пятерочка» в Вуктыле, Усинске, Сосногорске, Троицко-Печорском и Усть-Вымском районах также превышает 25%. «Таким образом, в соответствии с требованиями законодательства о торговой деятельности в текущем году на территории указанных муниципалитетов сети не имеют права открывать новые магазины», – пояснила руководитель Коми УФАС России Наталия Гуревская.

Когда своя рука – владыка

В Коми замглавного бухгалтера администрации сельского поселения присвоила 2,9 млн рублей.

По версии следствия, в 2018-2019 гг. она начисляла себе заработную плату и отпускные в повышенном размере. Вину в содеянном женщина признала. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Усть-Куломский районный суд.

Вред поделили на четверых

В Сыктывкаре родители девочек, избивших женщину в магазине, возместят пострадавшей 30 тыс. рублей.

Вечером 2 февраля в помещении магазина ООО «Агроторг» на ул. Красных партизан две девочки избили женщину. Дело было прекращено в связи с недостижением детей возраста для привлечения к административной ответственности. Однако обиженная жертва обратилась в суд с иском к родителям детей, чтобы взыскать с них компенсацию морального вреда. Иск суд удовлетворил, взыскав с четырех родителей компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей – по 7,5 тыс. с каждого родителя.