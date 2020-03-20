17 марта на 82-м году жизни скончался знаменитый скульп-тор Владимир Рохин, произведения которого находятся во многих музейных коллекциях.

В. Рохин родился и вырос в Сыктывкаре. В 1964 году закончил Московский художественный институт им. Сурикова, после чего вернулся в Коми, где более полувека создавал монументальные и станковые произведения. Среди его работ портреты Федора Прядунова, Ивана Куратова, Стефана Пермского, Андрея Журавского, памятник Домне Каликовой. Он создавал не только скульптуры, но и барельефы – один из них украшает фасад Республиканского театра оперы и балета. А своим любимым произведением скульптор считал «Пасечника» – выполненную из капа фигурку мудрого старика (эта работа хранится в Третьяковской галерее).

В 2005 году В.Рохин стал автором гранитного памятника своему другу – поэту Виктору Кушманову. Памятник был установлен на Сыктывкарском центральном кладбище. На этом же кладбище упокоится теперь и сам Владимир Афанасьевич. Похороны состоятся сегодня, 20 марта.